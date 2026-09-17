Se hacían pasar por policías: detienen a dos sujetos armados que recorrían calles de Sonora con uniformes

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Dos personas son detenidas por usurpar funciones de policías. Foto: Pexels

Elementos de la Policía Estatal de Sonora detuvieron a dos personas señaladas por presuntamente hacerse pasar por agentes de seguridad y recorrer las calles con uniformes policiales.

La intervención se realizó luego de una denuncia ciudadana recibida a través del número de emergencias.

¿Cómo detuvieron a los presuntos falsos policías?

La llamada de auxilio alertó a las corporaciones sobre la presencia de personas que presuntamente portaban armas y se identificaban como elementos policiales.

Ante el reporte, las autoridades desplegaron un operativo para ubicar la unidad en la que se desplazaban los sospechosos.

Los agentes localizaron una camioneta sin placas, en la que viajaban las dos personas señaladas.

Durante la intervención, los policías realizaron una revisión de la unidad y de sus ocupantes, tras lo cual procedieron a detener a ambos individuos.

#SSPCSonora ¡Trabajamos por tu seguridad! pic.twitter.com/IZ3DaHy2hU — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) September 16, 2026

Aseguran cargador para arma corta

Durante la inspección de la camioneta, los elementos de seguridad localizaron y aseguraron un cargador para arma corta.

Las autoridades indicaron que la presencia de las personas uniformadas había generado una alerta entre habitantes de la zona, quienes reportaron que presuntamente se ostentaban como policías mientras circulaban por las calles.

La denuncia ciudadana permitió que las corporaciones de seguridad acudieran al sitio y verificaran la situación.

Detenidos quedan a disposición del Ministerio Público

Los dos detenidos, así como la camioneta y el cargador asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de las personas detenidas y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los detenidos pertenecían a alguna corporación de seguridad ni si contaban con autorización para portar los uniformes.

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