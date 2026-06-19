Trucos para secar los tenis y evitar malos olores

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Seca tus tenis de manera sencilla y rápida con los métodos que te comparte Maggie Hegyi, sin afectar su apariencia o vida útil.

Cuando los tenis quedan empapados, muchas personas recurren al sol directo o los colocan cerca de una fuente de calor para secarlos más rápido. Sin embargo, esta práctica puede resultar contraproducente.

Los expertos recomiendan evitar exponerlos directamente al sol o colocarlos junto a calentadores, ya que si aún conservan restos de jabón podrían adquirir un tono amarillento. Además, el calor excesivo puede dañar los materiales, despegar la suela e incluso favorecer la aparición de malos olores.

El papel absorbente, uno de los métodos más efectivos

Uno de los trucos más prácticos consiste en colocar papel absorbente dentro de los tenis. Este material ayuda a extraer la humedad acumulada en el interior y acelera el proceso de secado.

Eso sí, es importante cambiar el papel periódicamente, ya que cuando se humedece deja de absorber agua y podría generar malos olores.

Utiliza un ventilador para mejorar la circulación de aire

Otra alternativa eficaz es colocar los tenis frente a un ventilador y realizar los siguientes pasos para mejores resultados:

Retirar las plantillas

Quitar las agujetas

Colocar los tenis de frente al flujo de aire

De esta manera, el aire circulará con mayor facilidad por el interior y ayudará a eliminar la humedad más rápido.

¿Arroz para secar los tenis?

Aunque algunas personas sugieren colocar los tenis en arroz para absorber la humedad, este método puede resultar poco práctico debido a la gran cantidad de arroz que se necesitaría para obtener resultados efectivos.

Un aspecto importante es evitar almacenar los tenis cuando todavía están mojados. La humedad retenida puede provocar malos olores y favorecer la aparición de hongos.

Por ello, aunque exista prisa por volver a utilizarlos, lo más recomendable es permitir que se sequen por completo antes de guardarlos o volver a ponérselos.

Además de ser incómodos, unos tenis húmedos pueden deteriorarse más rápido y reducir su tiempo de vida útil.

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