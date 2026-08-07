Betssy Chávez puede ser extraditada de México pese a salvoconducto otorgado por Perú

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Foto: Reuters

El Gobierno de Perú concedió un salvoconducto a Betssy Chávez para que pueda salir del país rumbo a México, pero dejó abierta la posibilidad de solicitar su extradición si las autoridades judiciales peruanas lo requieren.

En un comunicado difundido este viernes 7 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló que la entrega del documento se realizó con reserva de los derechos que corresponden al Estado peruano conforme a los tratados vigentes entre ambos países.

Esto significa que el salvoconducto permite actualmente la salida de Chávez hacia México, pero no impide que Perú pueda solicitar posteriormente su extradición mediante los mecanismos establecidos en los acuerdos internacionales.

Perú se reserva derecho de pedir extradición

La Cancillería peruana fue explícita al señalar que conserva el derecho de solicitar una eventual extradición de Chávez, en caso de que las autoridades judiciales del país así lo requieran.

El Gobierno de Perú también informó que México fue notificado sobre la situación judicial de la exfuncionaria.

De acuerdo con el comunicado, Chávez fue sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, bajo la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, prevista en el Código Penal peruano.

Además, la Fiscalía de la Nación mantiene una investigación relacionada con presunto enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales.

Betssy Chávez permanecía en la Embajada de México

Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, permaneció varios meses en la Embajada de México en Lima después de que el gobierno mexicano le otorgara asilo diplomático.

La salida de la exfuncionaria hacia México forma parte de los acuerdos alcanzados entre ambos países para restablecer sus relaciones diplomáticas, interrumpidas tras las diferencias surgidas por el caso de Castillo y el asilo concedido a Chávez.

Perú niega persecución política

En su comunicado, el Gobierno peruano también rechazó que exista una persecución política contra Chávez y sostuvo que en el país prevalecen el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías relacionadas con la administración de justicia.

La Cancillería agregó que mantiene su compromiso con la diplomacia y el diálogo con México, pese a las diferencias que provocaron el deterioro de la relación bilateral.

Así, Betssy Chávez podrá viajar a México con el salvoconducto concedido por Perú, pero su salida no elimina la posibilidad de que las autoridades peruanas soliciten su extradición posteriormente, si existe un requerimiento judicial y se cumplen las condiciones previstas en los tratados aplicables.

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