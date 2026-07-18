Humo de incendios forestales cubre Toronto; emiten alerta por mala calidad del aire

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Foto: Reuters

Una densa capa de humo por incendios forestales cubrió este sábado el horizonte de Toronto, Canadá, como consecuencia de los incendios que afectan distintas regiones del país y que también han impactado la calidad del aire en zonas de Estados Unidos.

Las imágenes muestran la ciudad envuelta por el humo, con una visibilidad reducida en puntos emblemáticos como la Torre CN y el área costera.

Canadá registra 955 incendios forestales activos

De acuerdo con el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, durante la noche se reportaron 69 nuevos incendios forestales, lo que elevó a 955 el número total de siniestros activos en el país.

Hasta el momento, la superficie afectada alcanza casi 28 mil 500 kilómetros cuadrados, una cifra que, según las autoridades, se mantiene por debajo del promedio registrado en los últimos cinco años.

Los incendios forestales se han convertido en un fenómeno recurrente cada año en Canadá. Especialistas en clima señalan que el aumento de las temperaturas favorece condiciones más secas en los bosques, lo que incrementa el riesgo de propagación del fuego.

Alertan por mala calidad del aire en Canadá y Estados Unidos

Las autoridades informaron que los vientos desplazaron el humo hacia el sur, afectando la calidad del aire en varias regiones de Estados Unidos.

De acuerdo con el portal AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la calidad del aire fue clasificada como “insalubre” en una zona que incluye:

El sur de Ontario.

El este de Ohio.

Virginia Occidental.

La mayor parte de Pensilvania.

Nueva Jersey.

Gran parte de Virginia.

Maryland.

Delaware.

Washington D.C.

Además, algunas zonas del oeste de Pensilvania, incluida la ciudad de Pittsburgh, registraron una calidad del aire catalogada como “muy insalubre”.

Las autoridades estadounidenses prevén que las condiciones mejoren gradualmente durante el transcurso del día.

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