¿Chequia o República Checa? La historia detrás del nombre que usa en el Mundial 2026

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Chequia o República Checa, aquí la razón del cambio. Foto AFP

Chequia será el último rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026, un partido que se disputará este miércoles en el Estadio Ciudad de México. La presencia del combinado europeo en el torneo ha reavivado una duda frecuente entre aficionados y espectadores: ¿por qué ahora aparece como Chequia y no como República Checa en las competencias de la FIFA?

Aunque el uso de Chequia parece reciente para muchas personas, el cambio comenzó hace una década y responde a un esfuerzo impulsado por las autoridades del país para promover una denominación corta y uniforme en el ámbito internacional. La modificación no sustituyó el nombre oficial del Estado, pero sí buscó simplificar su identificación en contextos deportivos, culturales y comerciales.

Chequia y República Checa: cuál es la diferencia

La denominación oficial del país sigue siendo República Checa, nombre adoptado tras la separación de Checoslovaquia y el nacimiento de dos Estados independientes: la República Checa y Eslovaquia, en enero de 1993.

Sin embargo, durante años existió un debate sobre cuál debía ser la forma abreviada del nombre del país. A diferencia de otros Estados que cuentan con una versión corta ampliamente reconocida, las autoridades checas detectaron que en distintos idiomas y escenarios internacionales se utilizaban expresiones diferentes para referirse al territorio.

Con el objetivo de unificar criterios, varios dirigentes impulsaron un proceso para registrar oficialmente una denominación abreviada.

La ONU registró el nombre Chequia en 2016

El cambio tomó forma en 2016. De acuerdo con información de Naciones Unidas, el 17 de mayo de ese año la misión permanente del país ante la ONU notificó que el nombre abreviado sería Chequia en español y Czechia en inglés.

La decisión permitió que el término quedara registrado en las bases de datos geográficas y terminológicas utilizadas por organismos internacionales.

La intención era que el nombre corto se utilizara cuando no fuera necesario emplear la denominación formal del Estado.

Al mismo tiempo, las autoridades aclararon que el cambio no eliminaba el nombre oficial.

“Chequia no sustituye a la República Checa”, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país cuando se formalizó el registro.

Por qué el deporte adoptó el nombre Chequia

Aunque el reconocimiento internacional ocurrió en 2016, la adopción de la nueva denominación fue gradual.

Las federaciones deportivas y organismos internacionales comenzaron a utilizar con mayor frecuencia el nombre Chequia en torneos, competencias y eventos oficiales. Con el paso de los años, esa práctica se consolidó en disciplinas como futbol, hockey sobre hielo, atletismo y otros deportes.

Por esa razón, actualmente la FIFA y otras organizaciones muestran al país bajo el nombre de Chequia en competencias internacionales, incluido el Mundial 2026.

El origen del debate sobre el nombre del país

La discusión sobre una forma abreviada tiene raíces históricas.

Antes de convertirse en República Checa, el territorio formó parte de distintas entidades políticas a lo largo de los siglos. Entre ellas destacan:

El Reino de Bohemia

La monarquía de los Habsburgo

Checoslovaquia, creada en 1918

Tras la independencia de 1993 surgieron diversas propuestas para encontrar un nombre corto que representara al país.

Finalmente se impuso el término “Cesko“, una palabra considerada correcta desde el punto de vista gramatical en idioma checo. A partir de ella se desarrollaron las traducciones utilizadas actualmente en otros idiomas, como Czechia y Chequia.

Sin embargo, la denominación no ha estado exenta de debate. Algunos sectores sostienen que el término pone mayor énfasis en Bohemia y deja en segundo plano a otras regiones históricas que integran el país, como Moravia y parte de Silesia.

Pese a esas discusiones, Chequia se consolidó como la forma abreviada reconocida internacionalmente y es la que aparece hoy en eventos deportivos como el Mundial 2026.

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