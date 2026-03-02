Irán confirma ataque en la oficina de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

GENERANDO AUDIO...

Oficina de Benjamín Netanyahu fue atacada según Guardia Revolucionaria. Foto: Getty

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este lunes que lanzó un ataque con misiles contra la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como parte de su respuesta a la ofensiva iniciada el sábado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Irán dice haber golpeado oficina de Netanyahu y base aérea

La Guardia Revolucionaria afirmó que, en la décima oleada de ataques contra Israel, fueron alcanzados “la oficina del criminal primer ministro del régimen sionista” y “la sede del comandante de la Fuerza Aérea”.

De acuerdo con la televisión pública iraní IRIB, ambos lugares fueron “golpeados duramente” con misiles. Hasta el momento, no se ha informado sobre víctimas ni daños materiales en Israel.

La organización iraní también señaló que “el destino del primer ministro israelí está marcado por la incertidumbre”. Sin embargo, no hay información oficial sobre el paradero de Benjamín Netanyahu, ni el mandatario ha emitido declaraciones tras estos señalamientos.

Israel no ha confirmado afectaciones por esta última ofensiva iraní. La tensión se mantiene alta tras los bombardeos iniciados el sábado y la muerte de Alí Jamenei, que detonaron una serie de ataques cruzados entre ambos países.

Irán hace recuento de los daños tras la ofensiva

Hasta el momento, desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, de acuerdo con Irán, han muerto al menos 555 personas. Asimismo, 131 ciudades están afectadas.

