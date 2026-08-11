Vuelca barco con 95 personas a bordo en Zimbabue; buscan sobrevivientes: videos

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En el barco tipo Ferry viajaban 95 personas. Foto: Reuters/Ilustrativa

Un barco con 95 personas a bordo volcó este martes en el lago Kariba, en Zimbabue, desatando una operación de rescate en la que participan cuerpos de emergencia, policía marítima y autoridades locales.

La embarcación, utilizada para transportar pasajeros entre la ciudad de Kariba y distintas islas y comunidades pesqueras, fue golpeada por fuertes olas antes de voltearse en aguas del lago, de acuerdo con reportes difundidos por medios locales.

Zimbabwe 🇿🇼

LAKE KARIBA BOAT CAPSIZE



Unconfirmed reports indicate that the RIDA boat that capsized on Lake Kariba was carrying more than 160 passengers, excluding children under four reportedly not required to have tickets.



So far, 15 bodies have reportedly been recovered, 74… pic.twitter.com/kx2Xvg8kcd — The Instigator (@Am_Blujay) August 11, 2026

Videos muestran la magnitud del accidente

Las imágenes que circulan en redes sociales y medios de comunicación muestran los momentos posteriores al naufragio.

En uno de los videos puede observarse un helicóptero sobrevolando la zona donde quedó la embarcación, mientras decenas de chalecos salvavidas flotan alrededor del casco volteado.

Disclaimer: Viewer discretion advised. This report contains information that may be distressing to some viewers.



A DDF ferry boat carrying an estimated 100 passengers on Lake Kariba was involved in an incident. Parks and Wildlife authorities are currently on site conducting… pic.twitter.com/9SiZqiUgme — Cadre Shangri-la (@CadreShangrila) August 11, 2026

Otras grabaciones muestran la embarcación completamente invertida sobre el agua y diversos objetos dispersos en la superficie, reflejando la magnitud de la emergencia.

BREAKING | A boat carrying 90 people has capsized near Long Island in Kariba. Reports indicate 54 have been rescued as a major search and rescue operation continues. The number of casualties remains unconfirmed.



⚠️ Disturbing footage from the Kariba boat accident follows pic.twitter.com/jZILbbTdv9 — ZiFM Stereo News (@ZiFMStereoNews) August 11, 2026

Decenas de personas siguen desaparecidas

La Policía de Zimbabue informó que en el barco viajaban 90 pasajeros y cinco tripulantes al momento del accidente.

Aunque algunos ocupantes lograron ser rescatados, hasta ahora las autoridades no han dado a conocer un balance definitivo sobre sobrevivientes, fallecidos o desaparecidos.

Los equipos de búsqueda continúan recorriendo las aguas del lago Kariba para localizar a las personas que aún no han sido encontradas.

This is the RIDA boat named Mbuya Nehanda taking off earlier before the tragedy struck on Lake Kariba today. Communities used this boat as transport from rural Kariba to Kariba urban. It would take some 5hrs or so to cross Lake Kariba. We have very hard questions that require… pic.twitter.com/CF2TEsoki0 — Mutsa Murombedzi MP🇿🇼 (@mutsamu) August 11, 2026

Una embarcación clave para las comunidades locales

La lancha era utilizada de forma habitual por habitantes de la región para trasladarse entre zonas rurales y urbanas alrededor del lago.

El recorrido tenía una duración aproximada de cinco horas y era considerado uno de los principales medios de transporte para varias comunidades asentadas en el área.

El lago Kariba, ubicado entre Zimbabue y Zambia, es considerado el lago artificial más grande del mundo por volumen de agua.

Por el momento, las autoridades mantienen las labores de rescate y advirtieron que las cifras de víctimas podrían cambiar conforme avancen las operaciones en la zona del naufragio.

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