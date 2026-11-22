Tiroteo en Tulare, California. Foto: Especial

Un tiroteo durante una fiesta privada en Strathmore, California, dejó al menos nueve personas heridas, dos de ellas en estado crítico, la noche de este sábado 21 de noviembre. El evento reunía a más de un centenar de asistentes y tenía previsto un concierto privado.

El ataque ocurrió en el condado de Tulare, donde autoridades locales desplegaron servicios de emergencia y policías tras recibir un reporte de disparos. Hasta el momento, no se ha confirmado el número definitivo de personas afectadas ni se han esclarecido las circunstancias de la agresión.

Tiroteo en Strathmore deja nueve personas heridas

De acuerdo con información de la oficina del sheriff del condado de Tulare, el aviso sobre las detonaciones se recibió poco antes de las 19:40 horas, tiempo local. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a varias personas con heridas de bala.

Posteriormente, los servicios de emergencia comenzaron a trasladar a las víctimas a hospitales de la zona para recibir atención médica. Algunos de los lesionados fueron llevados en ambulancias, mientras que otros llegaron a centros médicos en vehículos particulares.

Las autoridades reportaron que al menos nueve personas resultaron heridas, de las cuales dos permanecen en estado crítico. Sin embargo, advirtieron que todavía trabajan para verificar la cifra total de afectados.

Investigan posible relación con bandas criminales

Hasta ahora, las autoridades no han determinado qué provocó el tiroteo ni han informado sobre posibles personas detenidas por estos hechos.

La investigación se mantiene abierta y, de acuerdo con los primeros indicios, los agentes no descartan que el ataque esté relacionado con bandas criminales.

La oficina del sheriff del condado de Tulare solicitó el apoyo de la población para obtener información que permita avanzar en las investigaciones. Asimismo, las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga datos sobre el tiroteo que se comunique con las instancias correspondientes.

Mientras tanto, los investigadores continúan recopilando información para establecer cómo ocurrió el ataque y confirmar el número de víctimas.

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