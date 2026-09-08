37% de alumnos mexicanos reporta distracciones por dispositivos digitales en clase, de acuerdo con la OCDE
Los estudiantes de México obtuvieron bajos resultados en ciencia, matemáticas y lectura en la prueba PISA 2025, en un contexto escolar marcado por distracciones por el uso de dispositivos electrónicos, carencias de materiales e infraestructura y el creciente uso de la inteligencia artificial (IA)
En la última Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), México sumó 414 puntos en habilidades de ciencia, quedando 68 puntos por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las regiones chinas de Beijing, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang encabezaron el ranking, con 597 puntos.
En cambio, el país sumó 408 puntos en comprensión lectora, 53 debajo del promedio. Singapur fue el país con mayor rango, con 535 puntos.
Asimismo, los estudiantes mexicanos concentraron 388 puntos en matemáticas, estando 75 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Los más destacados fueron Beijing, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang.
Con estos resultados, México registró una caída de 7 puntos en matemáticas y lectura respecto de 2022, mientras que en ciencias obtuvo cuatro puntos más.
El informe señaló que el 37% de los estudiantes reportó que sus compañeros suelen distraerse con dispositivos digitales durante la mayoría o todas las clases de ciencias.
Distracciones y carencias en escuelas
Alumnos que vieron distraídos a sus compañeros con dispositivos digitales
- México: 37% de estudiantes encuestados
- Promedio de la OCDE: 28%
Alumnos menos propensos a distraerse en escuelas que no permiten celulares
- México: 25%
- Promedio de OCDE: 13%
Estudiantes en escuelas donde la falta de docentes obstaculizó el aprendizaje
- México: 29%
- Promedio de OCDE: 39%
Alumnos cuyos directores reportaron que la carencia de materiales afecta la enseñanza
- México: 48%
- Promedio de la OCDE: 27%
Alumnos cuyos directores reportaron que la carencia de infraestructura física afecta la enseñanza
- México: 50%
- Promedio de OCDE: 32.8%
IA en México
El país tuvo un mayor porcentaje de estudiantes que usaron la inteligencia artificial para distintas tareas académicas por encima del promedio de la OCDE.
Alumnos que dijeron usar chatbots como herramienta de aprendizaje
- México: 47%
- Promedio de la OCDE: 46%
Uso de IA para investigación preliminar sobre un tema nuevo
- México: 40%
- Promedio de OCDE: 31%
Uso para resumir un texto
- México: 34%
- Promedio de OCDE: 30%
IA para redactar texto
- México: 35%
- Promedio de la OCDE: 29%
Alumnos que nunca o casi nunca usaron la IA en tareas
- México: 8%
- Promedio de la OCDE: 14%
Ruido y desorden en aulas
El ruido y desorden provocado en las aulas durante las clases de ciencia también pudo influir en que México reprobara la prueba PISA 2025.
Ruido y desorden interrumpieron clases de ciencias
- México: 35%
- Promedio de OCDE: 31%
Alumnos que no podían trabajar bien en aulas por ruido y desorden
- México: 20%
- Promedio de la OCDE: 19%
Compañeros que no escuchan a profesores
- México: 27%
- Promedio de la OCDE: 29%
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