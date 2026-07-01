53% de la población manifiesta un alto nivel de confianza en el Gobierno, según OCDE: Sheinbaum

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México se encuentra entre los cinco países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor nivel de confianza de la población en su Gobierno Federal, de acuerdo con la más reciente encuesta del organismo.

Según los resultados, el 53 por ciento de la población manifestó tener un nivel de confianza alto o moderado en el Gobierno Federal, cifra superior al promedio de la OCDE, que fue de 40.1 por ciento.

Sheinbaum destaca resultados de la medición

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la encuesta coloca a México por encima de países como Suecia, Francia y Finlandia.

“México está arriba de Suecia, de Francia, de Finlandia también; 53 por ciento de la población manifestó confianza alta o moderada en el Gobierno Federal, por encima del promedio de la OCDE de 40.1 por ciento; entre 2023 y 2025 registró niveles estables de confianza en el Gobierno Federal… Hay algunos que no les va a gustar esto, pero pues ni modo, así es la vida”, expresó.

Solo cuatro países registran un nivel de confianza mayor

De acuerdo con la encuesta de la OCDE, únicamente Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo obtuvieron un mayor nivel de confianza ciudadana en su Gobierno Federal que México.

La medición también señala que entre 2023 y 2025 el país mantuvo niveles estables de confianza en el Gobierno Federal.

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