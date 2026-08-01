¿El efecto Haaland? El idioma más aprendido en Noruega es el español, según Duolingo

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Se populariza el español entre los noruegos. Foto: Shutterstock | Cuartoscuro

El español se ha convertido en el idioma más popular entre los estudiantes de Noruega de acuerdo con el Informe Lingüístico de Duolingo 2025, un fenómeno recientemente se ha reforzado por el interés generado por figuras deportivas como el delantero Erling Haaland durante el Mundial 2026.

Según la plataforma, el país nórdico muestra un creciente interés por la lengua española, mientras que en México también ha aumentado el aprendizaje del idioma noruego, con un crecimiento de 117%, reflejando un intercambio cultural entre ambas naciones.

“El interés de Noruega por México, y viceversa, parece seguir creciendo: en Noruega, el español es el idioma más aprendido a través de Duolingo”, señaló la plataforma en su reporte.

Noruega y México comparten interés por sus culturas

El acercamiento entre ambos países no solo se refleja en el aprendizaje de idiomas. Noruega ocupa el segundo lugar mundial en consumo de tacos, únicamente detrás de México, y hasta cuenta con una tradición conocida como “Fredagstaco”, que significa “viernes de tacos”.

Además, algunos elementos culturales noruegos han ganado popularidad en México, como el “remo vikingo”, una práctica inspirada en tradiciones nórdicas que ha llamado la atención durante encuentros deportivos , como en actividades recreativas y en la justa mundialista, que se popularizó con el delantero Erling Haaland.

Duolingo destacó que los torneos deportivos ayudan a fortalecer los encuentros entre culturas y puso como ejemplo que, durante el reciente torneo internacional, el español y el francés fueron las lenguas nativas con más países participantes, con nueve selecciones cada una.

Sin embargo, el interés por el español no se limita a Noruega. De acuerdo con el Reporte de Idiomas de Duolingo 2025, la lengua española se mantiene como el segundo idioma más aprendido en el mundo dentro de la plataforma.

El español, una lengua que conecta a millones de personas

El español es considerado una de las lenguas con mayor presencia internacional al ser el segundo idioma con más hablantes nativos, únicamente detrás del chino mandarín, y cuenta con cerca de 600 millones de usuarios alrededor del mundo.

Actualmente, 21 países lo tienen como idioma oficial, mientras que millones de personas más lo estudian como segunda lengua.

La diversidad cultural de los países hispanohablantes ha permitido que el idioma evolucione con diferentes expresiones, acentos y regionalismos. Por ejemplo, una misma idea puede expresarse de distintas formas: en México algo puede ser “chido”, en Argentina “copado”, en Colombia “bacano” y en España “guay”.

En contraste, el noruego tiene una presencia mucho más limitada geográficamente, pues se habla principalmente en Noruega y es la lengua materna de aproximadamente 95% de su población.

México lidera la cantidad de hablantes de español

Aunque el idioma llegó a América durante la época colonial española, actualmente este continente concentra la mayor cantidad de hablantes.

México es el país con más personas que tienen al español como lengua materna, según Duolingo, con más de 138 millones de hablantes, seguido por naciones como Colombia, España y Argentina.

La expansión del idioma ha dado lugar a instituciones encargadas de estudiar sus cambios y evolución, como la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Colombiana de la Lengua y la Academia Argentina de Letras, organismos que analizan la incorporación de nuevas palabras y transformaciones del lenguaje.

Noruega suma miles de estudiantes de español

El interés por el español en Noruega también coincide con los datos del informe “El Español: Lengua para el mundo 2025” del Instituto Cervantes.

El documento señala que Noruega contaba con un Grupo Dominio Nativo (GDN) de 27 mil 367 personas y un Grupo de Competencia Limitada de 4 mil 90 hablantes potenciales de español, para un total de 31 mil 457 personas.

Además, el país registra estudiantes de español en diferentes niveles educativos: 95 mil 863 alumnos en enseñanza primaria, secundaria y formación profesional, así como 587 estudiantes universitarios.

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