¡Ya hay semifinalistas mexicanos! Ellos son los siete jóvenes que buscan conquistar México Canta 2026

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México Canta 2026 tiene semifinalistas binacionales. Foto: Secretaría de Cultura

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México presentó a los siete semifinalistas mexicanos de México Canta 2026, quienes avanzaron a la siguiente etapa del concurso binacional que busca impulsar nuevas voces y narrativas musicales a través de la diversidad y riqueza de la música mexicana.

Presentamos a las siete propuestas que representarán a México en las semifinales de #MéxicoCanta 2026.



Belle La Malixita, Luna López, Clave 57, Grecia Delgado, Bilhan Morales, Emi Macías y Fátima Cuevas se suman a las siete voces mexicoestadounidenses anunciadas la semana… pic.twitter.com/pMkzBRXPbV — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) July 31, 2026

Los seleccionados son:

Belle “La Malixita” , de Yucatán

, de Yucatán Luna López , de Zacatepec, Morelos

, de Zacatepec, Morelos Bryan Soto , de Valle de Chalco, Estado de México

, de Valle de Chalco, Estado de México Grecia Delgado , de Monterrey, Nuevo León

, de Monterrey, Nuevo León Milán Morales , de Torreón, Coahuila

, de Torreón, Coahuila Emiliano Macías , de Tlaquepaque, Jalisco

, de Tlaquepaque, Jalisco Fátima Cuevas, de Guadalupe, Nuevo León

Estos jóvenes se suman a los siete semifinalistas mexicoestadounidenses presentados el pasado jueves 23 de julio, por lo que un total de 14 participantes de México y Estados Unidos continúan en la competencia organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en coordinación con el Consejo Mexicano de la Música (CMM).

México Canta 2026 busca impulsar nuevas voces

México Canta 2026 tiene semifinalistas binacionales. Foto: Secretaría de Cultura

Durante una conferencia de prensa realizada en el Pabellón Escénico del Bosque de Chapultepec, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que el objetivo de la iniciativa es acompañar la formación artística de los participantes y brindarles espacios para acercarse al público.

“Para nosotros, ya todas y todos ganaron. Vamos a acompañarlos, cuidarlos y respaldarlos, porque ‘México Canta’ no es un concurso comercial, lo que nos interesa es formar a artistas, a personas y acompañarlos”, expresó Curiel de Icaza.

La funcionaria explicó que el proyecto forma parte de la Estrategia Integral de Atención a las Causas, mediante la cual se busca fortalecer los vínculos culturales entre jóvenes de ambos lados de la frontera.

Asimismo, señaló que la competencia busca generar nuevas posibilidades dentro de la música sin limitar las expresiones artísticas.

“No se trata de prohibir las narrativas de la música, porque no creemos en eso, sino generar plataformas, otro tipo de posibilidades y que cada quien sea libre de elegir lo que quiera”, afirmó.

Participan jóvenes de México y Estados Unidos

Los siete semifinalistas mexicanos fueron acompañados durante su presentación por Luis Alfonso Partida “El Yaki”, Snow Tha Product y los integrantes de Picus.

Los representantes de México competirán junto a los talentos mexicoestadounidenses:

Grecia Marin , de Perris, California

, de Perris, California Daniel Ochoa , de Tucson, Arizona

, de Tucson, Arizona Tiffany Cruz Galaviz , de Glendale, California

, de Glendale, California Miranda González , de Castle Rock, Colorado

, de Castle Rock, Colorado Joshua Soto , de El Bronx, Nueva York

, de El Bronx, Nueva York Lisandro Espinosa , de Portland, Oregon

, de Portland, Oregon Rosalba Valdez, de Chicago, Illinois

Por su parte, Alejandro Aguirre, del Consejo Mexicano de la Música, reiteró el respaldo de la organización hacia los participantes.

“Van a contar con nosotros siempre, tienen grandes voces y letras, hay que darle reconocimiento a los compositores, así que vamos a darle para adelante y vamos a apoyarlos”, aseguró.

Los 14 semifinalistas fueron elegidos después de un proceso de registro y audiciones realizado entre el 11 de mayo y el 10 de junio, en el que participaron 16 mil 289 jóvenes de entre 18 y 29 años.

Del total de participantes, 10 mil 528 fueron de México y 5 mil 761 de Estados Unidos.

Fechas de semifinales y final de México Canta 2026

La primera semifinal de México Canta 2026 se realizará el próximo 23 de agosto en Los Ángeles, California, mientras que la segunda tendrá lugar en territorio mexicano el 31 de agosto en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, Sinaloa.

La gran final se llevará a cabo el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Además, las y los ganadores participarán junto a talento invitado en las celebraciones del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino.

Con México Canta 2026, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, busca fortalecer y preservar los géneros musicales tradicionales mexicanos, así como impulsar nuevas narrativas con letras que aborden temas como el amor, el desamor y la grandeza del país.

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