Morena suspende derechos partidarios de Nayeli Salvatori y Graciela Palomares por dichos sobre adultos mayores

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Morena determinó sanciones a diputadas. Foto: Cuartoscuro/X @GracePalomares

La Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió temporalmente los derechos partidarios de las diputadas locales Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares Ramírez, luego de los comentarios que ambas realizaron sobre los adultos mayores durante un podcast.

La medida cautelar fue solicitada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y forma parte de la investigación CNHJ-PUE-552/2026. El procedimiento todavía no concluye, por lo que la suspensión no representa una sanción definitiva.

Morena suspendió a las diputadas

La investigación se originó por las expresiones en las que las legisladoras hicieron referencias despectivas a los adultos mayores, entre ellas que “huelen a baúl” y que “ya se están pudriendo”.

Para la CNHJ, este tipo de comentarios pueden constituir indicios de edadismo y trato degradante, particularmente cuando se relacionan el olor, la apariencia física, el deterioro, la enfermedad o la muerte con las personas por el hecho de ser mayores.

El órgano partidista señaló que Morena tiene entre sus principios el combate a la discriminación, la desigualdad, la intolerancia y la exclusión.

¿Qué derechos pierden temporalmente Salvatori y Palomares?

Mientras se resuelve el procedimiento, las diputadas no podrán participar en actividades internas de Morena que impliquen derechos de participación, deliberación o votación.

La suspensión también alcanza su posibilidad de intervenir temporalmente en:

Asambleas y consejos.

Comités y comisiones.

Procesos internos.

Reuniones partidarias.

Actividades orgánicas.

Postulaciones o representaciones dentro del partido.

Esto significa que la medida puede tener consecuencias sobre una eventual participación en procesos internos de Morena, aunque no implica por sí misma la pérdida de sus cargos como diputadas ni les impide ejercer sus funciones públicas.

También deberán evitar nuevos comentarios discriminatorios

La resolución ordena a las legisladoras abstenerse de emitir, publicar, reproducir o difundir expresiones que puedan considerarse discriminatorias por edad, apariencia física, condición de salud, discapacidad, género, origen o condición social.

La restricción aplica para contenidos difundidos mediante redes sociales, podcasts, entrevistas, comunicados, ruedas de prensa y otros medios.

Además, no podrán presentar las expresiones que dieron origen al procedimiento como una postura oficial de Morena, sus órganos o su militancia.

¿Qué sigue para las diputadas de Morena?

La suspensión es una medida cautelar, por lo que ambas legisladoras conservan su derecho a defenderse dentro del procedimiento.

La CNHJ todavía deberá resolver el fondo de la investigación y determinar si las acusaciones quedan acreditadas y, en su caso, qué sanción corresponde.

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