Brote de gastroenteritis en Hospital General de México: acuerdan medidas para atender a afectados

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Brote de gastroenteritis infecciosa en Hospital General. Fotos: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud federal confirmó que 15 médicos residentes del Hospital General de México permanecen internados tras un brote de gastroenteritis infecciosa aguda. El incidente, que se originó presuntamente en el comedor de la institución, activó los protocolos de emergencia sanitaria y mantiene en alerta a la comunidad médica.

“Todos se encuentran estables, reciben atención médica, y ninguna ha requerido ingreso a terapia intensiva. Su evolución es satisfactoria”. Hospital General de México

Como primera medida, el servicio de comedor subrogado fue suspendido de forma indefinida. La Dirección General de Epidemiología y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) iniciaron una investigación exhaustiva para determinar la fuente específica de la contaminación que afectó a los doctores.

El suceso, reportado el 3 de septiembre, derivó en una reunión urgente entre los directivos del hospital y el Comité de Médicos Residentes. En dicho encuentro se establecieron una serie de acuerdos clave para garantizar la atención a los afectados y mejorar los procesos internos, buscando evitar que un hecho similar se repita.

La dirección del hospital reiteró que, pese a la contingencia, los servicios de urgencias, hospitalización y atención a pacientes externos se mantuvieron garantizados durante la jornada, sin afectar la operatividad del centro médico de alta especialidad.

¿Qué acordaron el hospital y los médicos residentes?

Tras el diálogo, se pactó que la Dirección de Educación y Capacitación en Salud fungirá como enlace institucional permanente con el Comité de Residentes. Este canal directo buscará recibir, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes y asuntos presentados por el cuerpo médico afectado por el brote de gastroenteritis.

Uno de los puntos más relevantes es el compromiso del hospital de facilitar el reembolso de los gastos en los que los médicos o sus familiares incurrieron por la atención médica. Para ello, el Comité de Residentes deberá presentar la documentación comprobatoria correspondiente para que se pueda reintegrar el dinero.

Además, se acordó realizar una nueva reunión para definir la instalación de una mesa de trabajo permanente. El objetivo de este grupo será establecer la nueva logística para el suministro de alimentos, una vez que la Asamblea de Residentes conozca y apruebe los avances presentados por las autoridades del hospital.

¿Qué piden los médicos?

A raíz del brote, la comunidad de médicos residentes levantó la voz y se ha manifestado para denunciar deficiencias históricas en los servicios que reciben. Su principal exigencia es la destitución inmediata de los concesionarios actuales del comedor y la contratación de un nuevo servicio de alimentación de calidad.

Los inconformes demandan que el nuevo proveedor cumpla estrictamente con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Esta regulación establece las prácticas de higiene indispensables para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios en el país.

Asimismo, los médicos exigen la creación de un comité de vigilancia alimentaria integrado por los propios residentes. Este órgano tendría la facultad de realizar supervisiones periódicas y aleatorias para constatar la frescura, preparación e higiene de cada platillo.

Otra de sus peticiones prioritarias es la garantía por escrito de que no habrá ningún tipo de represalias académicas, laborales o personales. Los manifestantes piden libre derecho a la expresión tras haber denunciado las condiciones de insalubridad del comedor.

Finalmente, el pliego petitorio incluye mejoras sustanciales en la infraestructura de las guardias, como agua potable purificada en todas las áreas de descanso. También solicitan el mantenimiento urgente de los dormitorios y la renovación de los sistemas de seguridad del hospital.

Investigación en curso y canales de denuncia

Las autoridades del Hospital General de México informaron que colaborarán de manera transparente con las investigaciones de la Cofepris y el Órgano Interno de Control. Se comprometieron a que, una vez que las instancias fiscalizadoras emitan sus conclusiones, los resultados se harán públicos, con apego a la normativa de transparencia.

Asimismo, la institución se comprometió a proporcionar a los médicos residentes información sobre los mecanismos disponibles para reportar cualquier hecho, conducta o posible represalia por presentar quejas. Se pusieron a disposición los canales de la UNAM, la DGCES y la CCINSHAE para orientación y atención externa.

Respecto a las áreas de seguridad y mantenimiento, el hospital informó que se apoyará del Comité de Residentes para mejorar los procesos de reporte y seguimiento. El objetivo es que los jefes de servicio correspondientes den un seguimiento puntual y eficiente a cada caso reportado por el personal.

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