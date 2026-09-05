¡De médicos a pacientes! 41 residentes continúan hospitalizados por brote de salmonela

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Un brote de salmonela afectó a 135 médicos residentes del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” desde el pasado 31 de agosto. De ellos, 41 permanecen hospitalizados y bajo observación.

El hospital cuenta con mil 194 residentes, por lo que los casos representan poco más de uno de cada 10 médicos en formación. El brote se habría originado en el comedor de residentes, cuyo servicio fue suspendido mientras las autoridades determinan la fuente de la contaminación.

Brote de salmonela afecta a médicos residentes

La gastroenteróloga y endoscopista Alejandra Pérez Delgadillo, quien realizó su residencia en el Hospital General, explicó que el comedor es un servicio subrogado y señaló que los residentes tienen jornadas de trabajo intensas.

Los médicos residentes hacen un gran trabajo en el Hospital General, atienden muchos pacientes, el volumen es increíble. A veces no da tiempo de comer, por ello te sabe a gloria lo que te den de comer.

La especialista explicó que la salmonela puede transmitirse por la vía fecal-oral y señaló entre las fuentes clásicas de contagio el consumo de huevo crudo o mal cocido, carne de cerdo o pollo. Como complementó, entre los síntomas identificados en el brote se encuentran diarrea, dolor abdominal, febrícula y vómito.

Advierten sobre diarrea con sangre

La especialista llamó la atención sobre uno de los síntomas que requiere mayor vigilancia: la presencia de sangre en las evacuaciones. “Aquí la alarma es que la diarrea puede venir con sangre”, explicó, por lo que consideró importante revisar las características de la materia fecal.

Asimismo, un trabajador del hospital, quien prefirió no dar una entrevista frente a cámara, informó a Uno TV que los médicos residentes se encuentran estables, han recibido visitas y continúan bajo vigilancia médica.

Suspenden comedor mientras investigan contaminación

El servicio del comedor de residentes fue suspendido a raíz del brote de salmonelosis. La medida permanecerá mientras las autoridades realizan las acciones correspondientes para determinar el origen de la contaminación y esclarecer qué provocó el contagio entre los médicos residentes.

Hasta el momento, 41 residentes continúan hospitalizados y bajo observación, mientras el resto de los casos reportados permanece bajo seguimiento.

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