Cancillería no ha recibido información sobre el retiro de visas a Durazo y Villareal

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Roberto Velasco habló sobre la relación con Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, resaltó que no han recibido información oficial sobre el presunto retiro de visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya.

El pasado 4 de junio, durante una conferencia de prensa, el canciller destacó brevemente que no hay comunicación oficial o extraoficial por el tema, por lo que no puede confirmarse el supuesto retiro de las visas.

“No tenemos comunicación oficial ni extraoficial. No es un tema del que haya comunicación del Gobierno de Estados Unidos”, destacó.

Por otra parte, aseguró que mantiene una relación de respeto y cordialidad con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tras las críticas de este con respecto a la postura del gobierno federal sobre vínculos de políticos con el narcotráfico.

“Siempre hay un tono de respeto y de cordialidad con todos los países con los que tenemos relaciones que son la gran mayoría, México es un país que busca mantener relaciones de amistad con todos los países del mundo y por supuesto que parte de ello es respeto mutuo siempre”, subrayó.

A su vez, Roberto Velasco evitó pronunciarse sobre el impacto en la relación con Estados Unidos tras la carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador donde solicitaba a Donald Trump rectificar sobre sus decisiones sobre México.

“También fui parte de su equipo, lo único que te puedo expresar es mi enorme respeto por el licenciado López Obrador y naturalmente mandarle además un gran abrazo.”

El supuesto retiro de la visa a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas

El pasado 3 de junio, Los Angeles Time publicó que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas eran investigados en Estados Unidos. Con ello, el medio de comunicación aseguró que las autoridades estadounidenses les retiraron su visa.

Los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villareal rechazaron los señalamientos, asegurando que todavía no recibían una notificación de las autoridades sobre el retiro de sus visas.

Sin embargo, el periodista del Semanario Z, Ernesto Eslava, aseguró que fuentes consultadas en Estados Unidos confirmaron a dicho medio que los gobernadores ya no tenían sus visas.

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