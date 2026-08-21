FGR revela más detalles del esquema de huachicol fiscal de Fernando Farías; excontralmirante irá al Altiplano

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Fernando Farías Laguna será trasladado al Altiplano. Fotos: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos detalles de la investigación por presunto huachicol fiscal que involucra al excontraalmirante Fernando Farías Laguna, quien ya es trasladado de Argentina a México para enfrentar a la justicia.

La fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que, una vez en territorio nacional, el exmando de la Marina será puesto a disposición de las autoridades mexicanas e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con una de las mayores redes de contrabando de combustible detectadas por la FGR.

FGR acusa una red de contrabando de gran escala

De acuerdo con la Fiscalía, la organización investigada utilizaba un esquema de huachicol fiscal, mediante el cual se introducían combustibles al país declarando cantidades menores a las reales o reportando productos distintos para reducir el pago de impuestos.

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a partir del análisis de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y comercial.

Según la fiscal, se trata de la red de contrabando de combustible más grande identificada hasta ahora por las autoridades mexicanas.

¿Cómo operaba la red?

Las indagatorias establecieron que el combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era importado por empresas que, presuntamente, falseaban la información presentada ante las aduanas mexicanas.

La FGR aseguró que los integrantes de la red llegaban a declarar apenas 10 mil litros por carro tanque, cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros.

Posteriormente, el combustible era trasladado por ferrocarril y descargado en instalaciones conocidas como espuelas ferroviarias, desde donde era transferido a pipas y tractocamiones para su distribución en distintas regiones del país.

Las investigaciones identificaron la participación de al menos 17 empresas involucradas en el transporte, comercialización y distribución del hidrocarburo.

Más de 15 millones de litros sin declarar

La Fiscalía indicó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron reportados correctamente ante las autoridades.

Asimismo, se detectó el uso de 162 carros tanque ferroviarios para omitir el pago de contribuciones federales.

Las operaciones investigadas permitieron calcular una evasión de 88.5 millones de pesos en IEPS y otros 18.2 millones de pesos en IVA, para un daño fiscal superior a 106 millones de pesos en este primer bloque de investigación.

Movieron más de 3 mil millones de pesos

Las investigaciones financieras revelaron movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.

De acuerdo con la FGR, muchas de estas cuentas funcionaban como “cuentas puente”, utilizadas para recibir recursos y transferirlos de manera inmediata, dificultando el rastreo de los beneficiarios finales.

Además, se identificaron posibles mecanismos de triangulación de recursos mediante transferencias internacionales hacia empresas extranjeras.

Hay 25 órdenes de aprehensión

La Fiscalía informó que este primer bloque de la investigación derivó en 25 órdenes de aprehensión.

Entre los detenidos se encuentra Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, así como otras personas vinculadas presuntamente a la red.

Mientras tanto, las autoridades continúan ejecutando mandamientos judiciales contra el resto de los objetivos identificados dentro de la organización, incluido el proceso penal que enfrentará Fernando Farías Laguna tras su llegada al penal federal del Altiplano.

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