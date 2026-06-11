Claudia Sheinbaum celebra triunfo de México en la inauguración del Mundial 2026: “¡Muchas felicidades a la Selección!”

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La presidenta siguió el juego desde una zona de aficionados. Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, celebró la victoria de la Selección que se impuso por un marcador de 2-0 ante su similar de Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026 este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.

A través de su cuenta de X, la mandataria compartió un mensaje para el equipo, así como para la población en general.

“¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”, escribió la presidenta en la plataforma.

¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

Sheinbaum celebró con entusiasmo el primer gol de México en el Mundial

Para ver el debut de la Selección Nacional, Claudia Sheinbaum siguió el encuentro desde la zona de aficionados instalada en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Fue desde ese lugar donde la presidenta celebró la victoria del combinado nacional, acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

En redes sociales fue compartido un video en el que se aprecia el momento en el que la jefa de Estado celebró el primer gol, anotado por Julián Quiñones.

Luciendo un jersey del equipo nacional, Claudia Sheinbaum festejó con entusiasmo el tanto, para después abrazar a Clara Brugada y después ondear una bandera de México.

Aficionados celebran en el Ángel de la Independencia

El Ángel de la Independencia se convirtió en el centro de los festejos de miles de aficionados que celebraron el triunfo de la Selección Nacional.

A pesar de las fuertes lluvias, la afición siguió celebrando en las calles de la capital. Familias y niños de todas las edades corearon el “Cielito lindo” y pintaron de verde el monumento ubicado sobre la avenida Paseo de la Reforma, donde celebraron con banderas, cornetas y tambores.

🗣️¡Tláloc se hace presente en la CDMX tras la victoria de la selección mexicana!



Fuerte lluvia se registra en el Ángel de la Independencia, a donde han llegado cientos de personas para festejar el triunfo de la selección mexicana en su debut mundialista.



Empapados, pero… pic.twitter.com/uNyTP2lEHT — Uno TV (@UnoNoticias) June 11, 2026

México se impuso a Sudáfrica 2-0

México derrotó 2-0 a la delegación sudafricana, en un partido en el que la Selección Nacional planteó las condiciones desde el inicio.

Aunque los “Bafana Bafana” llegaron en algunas ocasiones al arco de Raúl Rangel, no pudieron superar al arquero de Chivas para que, finalmente, México obtuviera sus primeros puntos del torneo.

Foto: Reuters

Así cayeron los goles del México vs Sudáfrica

Tras un error defensivo, gracias a la presión de Erik Lira, la defensa sudafricana perdió el balón en las inmediaciones del área grande y al minuto 8, Julián Quiñones anotó el primer gol de México y del Mundial 2026.

Foto: Reuters

Posteriormente, Raúl Gutiérrez, nuevo delantero del Wolverhampton, anotó el segundo tanto para la Selección Mexicana, tras la asistencia de Roberto Alvarado, al minuto 67. Fue su primer gol en Mundiales.

Raúl Jiménez celebra efusivo el 2-0 contra Sudáfrica | Foto: Reuters

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