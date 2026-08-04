UNAM anunciará mañana las fechas y sedes del examen de control para aspirantes

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UNAM anunciará mañana las fechas y sedes del examen de control. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) adelantó que mañana anunciará las fechas y las sedes para realizar el examen de control, prueba que se aplicará tras las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura.

De acuerdo con la máxima casa de estudios en México, el martes 4 de agosto se publicará, en sus canales oficiales, la información sobre:

Las fechas del examen de control

del examen de control Las sedes donde se aplicará

donde se aplicará El procedimiento de convocatoria para cada aspirante

Además, la UNAM acordó habilitar sedes foráneas, además de la Ciudad de México, para realizar la evaluación de manera presencial.

Inicio de clases para estudiantes de nuevo ingreso

A través de un comunicado, se detalló que se procurará que el inicio de clases para estudiantes de primer ingreso del ciclo escolar 2026-2027/1 sea para el lunes 31 de agosto de 2026.

La medida aplicará tanto para aspirantes que ingresaron por pase reglamentado como para aquellos admitidos mediante concurso de selección.

Asimismo, la institución informó que fortalecerá y agilizará los procesos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de los nuevos alumnos.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes que ya cursan la licenciatura?

Para las y los estudiantes que ya forman parte de la UNAM, se acordó que el reinicio de clases será el lunes 17 de agosto de 2026.

Las facultades y escuelas informarán, a través de sus canales oficiales, las fechas y procedimientos correspondientes para:

Reinscripciones

Trámites administrativos

Otras actividades académicas

Finalmente, el Colegio de Directoras y Directores reiteró su disposición para colaborar en el fortalecimiento de las distintas etapas del proceso de ingreso y reinscripción de la Universidad.

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