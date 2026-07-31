Pasaporte patriota: EE. UU. lanza una edición limitada con el retrato de Trump por el 250 aniversario de la independencia

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Se pondrán a disposición 250 mil pasaportes conmemorativos. Foto: AFP

El Departamento de Estado anunció el jueves 30 de julio de 2026 que ampliará a todo el país la disponibilidad del pasaporte conmemorativo con el retrato de Donald Trump, conocido como “Patriot Passport”.

Hasta ahora, ese documento sólo se tramitaba en persona en la Agencia de Pasaportes de Washington D.C., desde que empezó a emitirse el 6 de julio. Según el comunicado de la propia dependencia, se pondrán a disposición del público 250 mil pasaportes conmemorativos adicionales “en respuesta a una demanda abrumadora”.

La edición conmemorativa no sustituye al pasaporte estadounidense estándar, que sigue siendo el documento por defecto para quien lo solicite de la forma habitual. Pero quien quiera obtenerlo tiene que pedir una cita presencial en un día específico marcado por el propio Departamento de Estado, y ese trámite es distinto al de un pasaporte normal, incluso en la misma oficina.

¿Qué trae de distinto el “Pasaporte Patriota”?

Trump se convierte en el primer presidente vivo en aparecer retratado dentro de un pasaporte estadounidense, según confirmó The Associated Press. La portada exterior invierte el diseño habitual: dice “United States of America” en la parte superior y “Passport” en la inferior, en letras doradas sobre fondo azul oscuro.

En la portada interior aparece el retrato de Trump —así lo describe Forbes, apoyado sobre el escritorio Resolute— junto a su firma y al texto de la Declaración de Independencia, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado y las imágenes publicadas en su sitio oficial.

La contraportada interior incluye una ilustración de la firma de la Declaración de Independencia, y la exterior lleva un logotipo dorado de “Freedom 250”: una bandera de trece franjas de la época revolucionaria con el número 250 dentro de un círculo de trece estrellas, según describe el Departamento de Estado.

El pasaporte conmemorativo tiene 26 páginas, igual que el modelo estándar, y usa los mismos formularios y tarifas de siempre. Los pasaportes de formato grande, con 50 páginas, sí existen como alternativa, pero mantienen el diseño tradicional, sin la imagen de Trump, según precisa la página oficial del Departamento de Estado.

¿Cómo y dónde se puede tramitar la edición conmemorativa?

El Departamento de Estado seguirá emitiendo el pasaporte conmemorativo también en la Agencia de Pasaportes de Washington D.C., pero confirmó una lista de 28 oficinas adicionales en distintos estados que ofrecerán citas por un día para tramitar el “Patriot Passport”, según el calendario publicado en travel.state.gov/passport250.

El primer bloque de sedes, programado para el sábado 8 de agosto, incluye las oficinas de:

Chicago

Dallas

Detroit

Minneapolis

Nueva Orleans

Stamford (Connecticut)

Centennial (Colorado)

Otras sedes, como Los Ángeles, Boston y Búfalo, se suman en fechas posteriores de agosto.

Para conseguir una cita hay que llamar al 1-877-487-2778 y elegir la opción 9 del menú, porque el Departamento de Estado aclara que las citas no se pueden reservar en línea. Una vez agendada, el solicitante recibe un correo de confirmación y, si no tiene un viaje internacional inminente, el pasaporte conmemorativo le llega por correo postal.

No todos los que tramiten un pasaporte en esas fechas recibirán automáticamente la versión conmemorativa. Según la página oficial de trámites del Departamento de Estado, no se entrega la edición especial a quien:

Solicite su pasaporte en línea

Envíe la solicitud por correo

Tramite el documento en una oficina de aceptación, como una biblioteca o una oficina postal

Aplique en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero

¿Por qué genera polémica la imagen de Trump en documentos oficiales?

El pasaporte conmemorativo es apenas el ejemplo más reciente de una serie de productos oficiales del Gobierno que han incorporado la imagen o la firma de Trump. La Casa de Moneda de EE. UU. ya empezó a producir una moneda de un dólar con su retrato, cuya circulación se espera para este otoño, y el Departamento del Tesoro trabaja en agregar la firma del presidente a los nuevos billetes de papel, según reportó NOTUS.

En el Congreso, un grupo de legisladores republicanos presentó en febrero un proyecto de ley para poner el retrato de Trump en un billete de 250 dólares.

An American passport is more than just a travel document; it's a physical piece of our national identity – a reminder that wherever you are in the world, you are an American. In response to extraordinary public interest, the State Department is making 250K historic passports… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 30, 2026

No es la primera vez que ese tipo de iniciativa termina en tribunales. El nombre completo de Trump se añadió antes a la fachada del Centro Kennedy para las Artes Escénicas, pero un juez federal ordenó retirarlo porque cambiar el nombre de ese recinto requiere autorización del Congreso, según recogen tanto The Associated Press como Forbes.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la nueva edición del pasaporte en un mensaje en la red social X: “Un pasaporte estadounidense es más que un documento de viaje; es una pieza física de nuestra identidad nacional, un recordatorio de que, sin importar en qué parte del mundo estés, eres estadounidense.”

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