Gobierno de México declinó invitación a cumbre de EE. UU.; Sheinbaum explica el motivo

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Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México.

México rechazó la invitación del Gobierno de Estados Unidos para participar en la cumbre “El resurgimiento del terrorismo político”, realizada el jueves 16 de julio, al considerar que el encuentro tenía un carácter político y no estaba enfocado en el combate a grupos delincuenciales u otros temas de seguridad, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reunión, encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, convocó a representantes de más de 60 países de América, Europa y Asia, entre ellos México, que finalmente declinó asistir.

Gobierno de México rechazó la invitación a la cumbre “El resurgimiento del terrorismo político”

Durante la conferencia matutina de este viernes 17 de julio, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió la invitación para participar en la cumbre organizada por el Gobierno de Estados Unidos, pero señaló que se optó por no asistir.

Explicó que se decidió no acudir a la cumbre al considerar que el encuentro tenía un carácter político y no correspondía a una agenda enfocada en la cooperación para combatir a grupos delictivos ni atender temas de seguridad.

“Dado que era un tema desde nuestra perspectiva más político que un asunto realmente relacionado con el combate a los grupos delincuenciales u otros temas de inseguridad, consideramos que era mejor no asistir” Presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta también sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos “tiene sus razones” para convocar una reunión con ese enfoque, aunque reiteró la posición de México.

“Nosotros consideramos que los temas políticos no tienen por qué convertirse en un tema de seguridad” Presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria recordó que México ha participado en otras reuniones internacionales relacionadas con seguridad o ha acudido en calidad de observador cuando el tema corresponde a mecanismos de cooperación entre gobiernos. En esta ocasión, explicó, se determinó que el contenido y el planteamiento del encuentro hacían recomendable no asistir.

¿Qué es la cumbre “El resurgimiento del terrorismo político”?

La cumbre “El resurgimiento del terrorismo político” fue convocada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, con la participación de representantes de más de 60 países de América, Europa y Asia.

El encuentro se realizó el 16 de julio en Washington y tuvo como objetivo abordar lo que el Gobierno estadounidense identifica como un resurgimiento del terrorismo con motivaciones políticas.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Estado, durante la reunión se abordaron, entre otros temas:

La evolución de las amenazas relacionadas con el terrorismo de motivación política.

La cooperación internacional para prevenir actos de violencia política.

El intercambio de información entre gobiernos para enfrentar este tipo de amenazas.

Medidas para fortalecer las capacidades de los países frente a organizaciones consideradas responsables de actos terroristas por Estados Unidos.

En el acto inaugural, Rubio afirmó que este tipo de violencia representa un reto para la seguridad de distintos países y llamó a fortalecer la coordinación internacional frente a estas amenazas.

Asimismo, el Departamento de Estado presentó información sobre la estrategia estadounidense para enfrentar el fenómeno y anunció nuevas acciones, entre ellas una política de restricciones de visa dirigida a integrantes de grupos que Washington considera vinculados con terrorismo político y otras organizaciones afines.

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