CNDH reconoce que elaboró una recomendación sobre Escuelas Normales Rurales, pero dice que no fue publicada

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CNDH creó recomendaciones que no fueron publicadas. Foto: Cuartoscuro

La CNDH informó que sí elaboró una Recomendación General sobre Escuelas Normales Rurales, aunque aseguró que el documento nunca fue publicado debido a que el Consejo Consultivo decidió no aprobar su presentación, al responder a las declaraciones de un exfuncionario relacionadas con la Recomendación 208VG/2026 sobre el caso Iguala.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un posicionamiento en el que respondió a los señalamientos formulados por un exfuncionario sobre la Recomendación 208VG/2026 y explicó el proceso que siguió el proyecto de una Recomendación General sobre Escuelas Normales Rurales.

Reiteramos nuestro compromiso con las víctimas del Caso Ayotzinapa y rechazamos las narrativas falsas que buscan desacreditar la Recomendación 208VG/2026.



Nuestro deber es con la verdad, la justicia y los derechos de las víctimas.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/7tjFTUEdYj — CNDH en México (@CNDH) July 17, 2026

De acuerdo con la Comisión, durante la elaboración del documento existió comunicación permanente con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). El organismo sostuvo que el proyecto sí fue desarrollado dentro de la institución y posteriormente presentado al Consejo Consultivo, como establece su normativa para este tipo de instrumentos.

La CNDH afirmó que la falta de publicación del documento no respondió a presiones externas ni a una instrucción para ocultarlo, sino al procedimiento previsto en su Reglamento Interno para las Recomendaciones Generales.

CNDH explica por qué no se publicó la recomendación sobre Escuelas Normales Rurales

En su posicionamiento, la CNDH señaló que las Recomendaciones Generales deben ser sometidas al Consejo Consultivo para su aprobación antes de presentarse públicamente.

Según la Comisión, una vez que el órgano colegiado conoció el proyecto, decidió rechazar su presentación y solicitó eliminar los elementos que, a juicio de la propia CNDH, justificaban la emisión de la recomendación.

Como resultado de esa decisión, el documento no se publicó.

El organismo indicó que esta determinación quedó registrada en:

Las actas de la sesión del Consejo Consultivo del 26 de septiembre de 2022

del La propia Recomendación 208VG/2026, donde, aseguró, se hace referencia a esos hechos

La CNDH señaló que las actas de esa sesión se encuentran disponibles en su portal institucional.

Recomendación 208VG/2026: la diferencia entre los tipos de recomendaciones

En su respuesta, la CNDH también explicó que existen diferencias entre las Recomendaciones Generales y las Recomendaciones por Violaciones Graves.

De acuerdo con el organismo:

Las Recomendaciones Generales requieren la aprobación del Consejo Consultivo antes de su presentación pública

requieren la aprobación del antes de su presentación pública Las Recomendaciones por Violaciones Graves no están sujetas a ese procedimiento

La Comisión indicó que la Recomendación 208VG/2026, relacionada con el caso Iguala, pertenece a la segunda categoría, por lo que el procedimiento de aprobación por parte del Consejo Consultivo no aplica en ese caso.

La explicación se incluyó como parte de la respuesta institucional a las declaraciones de un exfuncionario, quien sostuvo que la CNDH había ocultado el trabajo realizado sobre las Escuelas Normales Rurales.

Frente a esos señalamientos, la Comisión sostuvo que el proyecto sí se elaboró, sí existió comunicación con la FECSM durante su preparación y sí se presentó al Consejo Consultivo.

Asimismo, reiteró que la decisión de no publicarlo la adaptó el órgano colegiado y no obedeció a presiones externas ni a una instrucción para ocultar el documento.

De acuerdo con la postura institucional expuesta por la CNDH, los hechos que sostiene son los siguientes:

Existió una Recomendación General sobre Escuelas Normales Rurales

El documento lo elaboró la CNDH

Durante su preparación hubo comunicación con la FECSM

El proyecto se sometió al Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo decidió no aprobar su presentación

decidió no aprobar su presentación La decisión quedó registrada en las actas de la sesión del 26 de septiembre de 2022, según la Comisión

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