Maru Campos critica a Morena por no aplicar el mismo rigor en el caso de Marina del Pilar

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La mandataria de Chihuahua pidió la aplicación de la ley. Foto: Cuartoscuro.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, criticó que el Gobierno federal no trate con el mismo rigor que se aplicó contra ella en el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien buscaba reunirse con autoridades de Estados Unidos para filtrar información de seguridad.

En redes sociales, la panista publicó un video donde aseguró que “desde Palacio Nacional” se usó su caso para “limpiar el nombre de Morena”.

Y es que, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el caso de Maru Campos y Marina del Pilar eran distintos.

Maru Campos resaltó que Marina del Pilar ofreció información directamente al gobierno estadounidense “para comprar su protección personal” por una investigación y el retiro de su visa en el país vecino.

“Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la Patria. Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio gobierno de Baja California reconoció la autenticidad de los audios”.

En cambio, Maru Campos sostuvo que en Chihuahua “hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano”, con respecto a la presencia de agentes de la CIA.

“Yo no tengo nada que ocultar, ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos”.

Esta semana, México escuchó los audios que exhiben a la Gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena.



La Presidenta dijo que son casos distintos.

Tiene… pic.twitter.com/CjdcL5gEbL — Maru Campos (@MaruCampos_G) July 17, 2026

Maru Campus exige aplicación de la ley

La gobernadora de Chihuahua resaltó que “los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense”.

Además del caso de Marina del Pilar, Maru Campos el incidente del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien el gobierno ha evitado extraditar a Estados Unidos.

“Apliquen la ley a los suyos como buscan aplicarla contra la oposición”, resaltó la gobernadora.

El caso de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

El pasado 22 junio, el periodista Héctor de Mauleón publicó una primera grabación que exhibe a la gobernadora de Baja California queriendo establecer contacto con autoridades estadounidenses mediante intermediarios.

Su intención era establecer una relación para resolver la cancelación de su visa, ejecutada en 2025.

Marina del Pilar reconoció que tuvo conversaciones con presuntos agentes de Estados Unidos. Sin embargo, aseguró que estos no acreditaron su representación.

Días después, el mismo periodista difundió un segundo audio más comprometedor. Con los intermediarios, la gobernadora acordó de Baja California una reunión con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Panamá para agosto.

El presunto intermediario le dice que la reunión sería para corroborar la información que ella, como gobernadora, pudiera proporcionar a las autoridades.

La intención de Marina del Pilar ya no era solo recuperar su visa, sino obtener apoyo ante supuestos cargos que podrían presentarse en su contra.

Al respecto, la gobernadora dijo que su rival político, Jaime Bonilla, estaba detrás de la filtración para desacreditarla, ya que él estuvo involucrado en las negociaciones.

El exmandatario dijo en un comunicado que resultaba ilógica su participación, pues, siendo rivales, él no habría tenido ninguna intención en intervenir a favor de la morenista ante Estados Unidos.

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