Organizaciones piden subir impuestos a bebidas alcohólicas; consumo cuesta 552 mil mdp al año, aseguran

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Organizaciones piden subir impuestos al alcohol. Foto: Cuartoscuro

Organizaciones civiles y académicas pidieron aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas, asegurando que el consumo de alcohol genera costos económicos directos e indirectos por más de 552 mil millones de pesos al año en México.

Tras la presentación del Paquete Económico 2027, representantes de la sociedad civil cuestionaron que la propuesta no contemple un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a estos productos.

Las organizaciones señalaron que la recaudación por este impuesto representa sólo una parte de los recursos que, según sus estimaciones, se destinan para atender las consecuencias del consumo de alcohol.

Piden aumentar impuestos a bebidas alcohólicas

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, consideró lamentable que la Ley de Ingresos 2027 no incluya una actualización o aumento de los impuestos a las bebidas alcohólicas.

Por ello, organizaciones civiles e instituciones académicas hicieron un llamado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para reconsiderar un aumento significativo al IEPS.

Carlos Guerrero, economista de la salud de Economics for Health de la Universidad Johns Hopkins, señaló que los impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas en México se encuentran entre los más bajos del mundo.

Según expuso, esto provoca que estos productos sean más asequibles para la población. Además, afirmó que el Paquete Económico 2027 no contempla modificaciones al esquema fiscal de las bebidas alcohólicas e incluso prevé una menor recaudación respecto a 2026.

Organizaciones buscan usar el IEPS como política de salud

Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), señaló que aumentar los impuestos es una medida que puede contribuir a reducir el consumo y prevenir enfermedades, lesiones y muertes.

Las organizaciones consideraron que actualizar el IEPS al alcohol podría ayudar a:

Disminuir el consumo, especialmente entre niñas, niños y adolescentes

Reducir la carga económica en las familias con menores recursos

Evitar siniestros viales

Fortalecer los ingresos del Gobierno para atender los daños causados por el consumo de alcohol y otras enfermedades.

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