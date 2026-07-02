¿Vas a ir al Ángel? Localiza los 14 módulos de atención en Reforma para el México vs Inglaterra

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Reforzarán putos de atención y salud en Reforma por el Mundial | Foto: Cuartoscuro

Las celebraciones del pasado 30 de junio por el triunfo de México sobre Ecuador dejó un “saldo rojo” de cuatro fallecidos, por lo que Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó este miércoles que se reforzarán las acciones para proteger a la población que asista al Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma con 14 módulos de atención.

“Ante el previsible crecimiento de la afluencia a las celebraciones del domingo con motivo del Mundial, he instruido el fortalecimiento inmediato de los protocolos de protección civil, salud y seguridad para el próximo domingo.“, indicó Brugada este 1 de julio en conferencia de prensa.

¿Dónde estarán los 14 módulos de atención en Reforma?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que el próximo domingo, cuando México jugará contra Inglaterra, se reforzarán los módulos de atención y salud.

En este sentido, se anunció que se establecerán 14 módulos de atención desde el Hemiciclo a Juárez hasta la Puerta de los Leones, pasando por sitios como el propio Ángel de la Independencia:

Fuente de la Diana Cazadora.

Paseo de la Reforma esquina con Praga.

Paseo de la Reforma esquina con Lancaster (Ángel de la Independencia).

Paseo de la Reforma esquina con Río Tiber (Ángel de la Independencia).

Paseo de la Reforma esquina con Génova (Glorieta del Ahuehuete).

Paseo de la Reforma casi esquina con Río Sena (Glorieta del Ahuehuete).

Paseo de la Reforma esquina con Niza (Glorieta del Ahuehuete).

Paseo de la Reforma entre Río Neva y Río Marne.

Paseo de la Reforma esquina con Avenida de los Insurgentes.

Paseo de la Reforma esquina con París.

Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Monumento a la Revolución.

Paseo de la Reforma casi esquina con Avenida de la República.

Torre del Caballito.

Porque lo más importante siempre es cuidar la vida y regresar con bien a casa, compartimos esta información para que sepan dónde encontrar apoyo si lo necesitan. El próximo domingo reforzaremos estos puntos de atención y salud para que todas y todos disfruten la jornada con mayor… pic.twitter.com/2PHHwNEW5g — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 2, 2026

Clara Brugada explicó que los puntos negros y rojos del mapa indican dónde se encuentran los equipos interinstitucionales de 50 servidores a lo largo y ancho de Paseo de la Reforma dedicados a reducir riesgos y daños.

“Porque lo más importante siempre es cuidar la vida y regresar con bien a casa, compartimos esta información para que sepan dónde encontrar apoyo si lo necesitan“, agregó la mandataria en redes sociales.

Recomiendan diversificar los festejos fuera del Ángel de la Independencia

En conferencia de prensa, las autoridades de la Ciudad de México aseguraron que el objetivo, de cara al próximo domingo, es reforzar el mensaje de que el Ángel de la Independencia no es el único lugar para ver los partidos o celebrar.

“Hemos hecho llamados permanentes de forma insistente, por todas las vías de comunicación posibles, para que la población no se concentrara únicamente en el Ángel de la Independencia para evitar aglomeraciones”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Cabe destacar que el gobierno capitalino implementó 60 puntos y pantallas para ver el juego de México ante Ecuador el pasado martes, con el mismo objetivo de dispersar a la gente.

¿Qué pasó en Reforma tras el México vs Ecuador?

La noche comenzó con celebraciones en la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, en Paseo de la Reforma se confirmó la muerte de cuatro personas. Autoridades capitalinas informaron sobre los hechos en conferencia de prensa de este miércoles.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, informó que aumentó a cuatro el número de personas fallecidas, pues en un inicio se reportaron tres. Asimismo, señaló que mil 587 personas fueron atendidas por diversas afectaciones:

22 por lesiones graves, fracturas y heridas

Una persona sufrió un infartó agudo y ya se recupera

Cuatro personas perdieron la vida

La Secretaría de Salud capitalina informó que tres de las víctimas fallecieron por asfixia: un hombre de 44 años, una mujer de 19 y otra de 48.

México vs Inglaterra: fecha y hora de los octavos de final

México buscará un logro que no consigue desde hace cuarenta años, es decir, acceder a los cuartos de final de un Mundial. El obstáculo que se opone es Inglaterra, selección a la que México se enfrentará en los octavos de final.

Fecha y hora de México vs Inglaterra ¿Cuándo? Domingo 5 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026 ¿A qué hora? 18:00 horas

18:00 horas ¿En dónde? Estadio Ciudad de México Cabe destacar que, en los cuatro partidos previos de México en el Mundial, se han presentado celebraciones en el Paseo de la Reforma, principalmente en el Ángel de la Independencia.

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