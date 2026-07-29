En educación superior la “cobertura es limitada”, reconoce el Gobierno federal

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El Gobierno federal reconoció que México mantiene una cobertura limitada en educación superior, al tiempo que especialistas señalaron que ampliar el acceso a las universidades representa un reto debido a las condiciones presupuestales y las diferencias regionales.

En el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030, publicado en abril, la administración federal señala que la cobertura es limitada y que alcanzar una cobertura del 55% para 2030 implicará un “desafío mayor”, al requerir la creación de más de un millón de nuevos espacios.

“Estudiar la educación superior en este país todavía es un privilegio, independientemente de lo que diga la Constitución“, afirmó Bernardo Naranjo, director de Proyecto Educativo.

Especialistas advierten retos para ampliar la cobertura

Marco Antonio Fernández Martínez, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, consideró que la meta resulta complicada bajo las condiciones actuales.

“Bajo las actuales circunstancias presupuestales, poco realista, porque en general el rubro de la educación superior ha venido disminuyendo desde 2018 en un 2.1% en términos reales“.

Por su parte, Bernardo Naranjo señaló que actualmente “la cobertura es del 45%“.

De acuerdo con la SEP, actualmente 5.5 millones de estudiantes cursan educación superior en 4 mil 433 instituciones públicas y privadas del país.

Persisten diferencias entre estados

El Programa Nacional de Educación Superior también reconoce que persisten importantes disparidades territoriales en el acceso a este nivel educativo.

Según Bernardo Naranjo, mientras en Chiapas la cobertura es inferior al 20%, en la Ciudad de México alcanza aproximadamente el 136%.

“En Chiapas es menos del 20%, según cifras de la SEP, en la Ciudad de México es alrededor del 136%“.

Entre las universidades públicas federales, la UNAM cuenta con la matrícula más grande en educación superior, con 259 mil 184 estudiantes, seguida por la Universidad de Guadalajara, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Foto: Cuartoscuro

Presupuesto, abandono escolar y calidad educativa

Los especialistas también señalaron que el crecimiento de la matrícula enfrenta limitaciones presupuestales.

“Por ejemplo la UNAM este año tuvo un recorte presupuestal del 2% y se le pide que multiplique los espacios, está medio difícil“, indicó Marco Antonio Fernández.

Asimismo, el Programa Nacional de Educación Superior refiere que más de 3 millones de estudiantes interrumpieron su formación profesional durante la última década.

Para el investigador, las principales causas del abandono no son económicas.

“Las razones que llevan al abandono no son económicas principalmente, son educativas, los jóvenes van acumulando a lo largo de sus trayectorias educativas problemas serios en aprendizajes no alcanzados, en comprender lo que leen, en tener bases matemáticas sólidas“.

También consideró que la oferta educativa debe responder a las necesidades de cada región.

“No es lo mismo pretender que vamos a enseñar robótica o semiconductores en Oaxaca, donde no hay ámbito de oportunidad laboral en esas carreras, a poder hacerlo, por ejemplo, en Jalisco“.

Finalmente, los especialistas coincidieron en que, pese a la alta demanda de espacios en las universidades públicas, no existe justificación para recurrir a prácticas irregulares en los procesos de admisión.

“Esto no es aceptable, en ningún lugar del mundo hay suficientes lugares en las públicas y en las privadas. Sólo es retrato de la decadencia ética que tiene la sociedad mexicana“.

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