Hacienda ajusta recursos de salud para estados; conoce los nuevos montos 

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Hospital del IMSS-Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo mediante el cual modifica la distribución y calendarización del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2026, correspondiente al Ramo General 33, con ajustes en los recursos que recibirán las entidades federativas durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

El acuerdo, firmado por la subsecretaria de Egresos de la SHCP, Bertha María Elena Gómez Castro, modifica los anexos 16 y 22 del documento publicado originalmente el 12 de diciembre de 2025, así como sus modificaciones del 6 de febrero y 8 de abril de 2026.

La actualización responde al uso del monto no distribuido geográficamente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con el propósito de ajustar la calendarización de los recursos destinados a las entidades durante el tercer trimestre del año.

¿Qué cambia en la distribución del FASSA 2026?

De acuerdo con el documento publicado en el DOF, la actualización responde a la necesidad de redistribuir parte de los recursos que permanecían como no distribuibles geográficamente dentro del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

Estos recursos constituyen una previsión para atender las obligaciones establecidas en la Ley General de Salud relacionadas con:

La prestación gratuita de servicios de salud.

El suministro de medicamentos.

La entrega de insumos médicos para personas sin seguridad social.

El acuerdo señala que dichos recursos pueden distribuirse entre las entidades federativas concurrentes conforme a las acciones que se realicen durante el ejercicio fiscal.

La dependencia indicó que el objetivo de la actualización es modificar la distribución calendarizada correspondiente al tercer trimestre de 2026 para apoyar la prestación gratuita de los servicios de salud conforme a la normativa vigente.

Distribución del FASSA 2026 por entidad

El anexo actualizado mantiene un monto anual nacional de 84 mil 635 millones 885 mil 593 pesos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

Entre las entidades con los mayores montos anuales asignados se encuentran:

Estado de México: 5 mil 765 millones 718 mil 322 pesos.

5 mil 765 millones 718 mil 322 pesos. Jalisco: 6 mil 828 millones 509 mil pesos.

6 mil 828 millones 509 mil pesos. Veracruz: 5 mil 189 millones 523 mil 862 pesos.

5 mil 189 millones 523 mil 862 pesos. Guanajuato: 4 mil 601 millones 207 mil 610 pesos.

4 mil 601 millones 207 mil 610 pesos. Nuevo León: 3 mil 716 millones 848 mil 730 pesos.

3 mil 716 millones 848 mil 730 pesos. Chihuahua: 3 mil 809 millones 399 mil 144 pesos.

3 mil 809 millones 399 mil 144 pesos. Guerrero: 3 mil 354 millones 168 mil 338 pesos.

3 mil 354 millones 168 mil 338 pesos. Oaxaca: 3 mil 181 millones 914 mil 544 pesos.

3 mil 181 millones 914 mil 544 pesos. Durango: 3 mil 75 millones 432 mil 278 pesos.

3 mil 75 millones 432 mil 278 pesos. Ciudad de México: 2 mil 544 millones 320 mil 850 pesos.

Asimismo, los estados con menores asignaciones anuales son:

Baja California Sur: 665 millones 971 mil 268 pesos.

665 millones 971 mil 268 pesos. Nayarit: 925 millones 492 mil 706 pesos.

925 millones 492 mil 706 pesos. Campeche: 968 millones 127 mil 632 pesos.

968 millones 127 mil 632 pesos. Colima: mil 6 millones 622 mil 556 pesos.

mil 6 millones 622 mil 556 pesos. Quintana Roo: mil 124 millones 441 mil 713 pesos.

¿Qué cambia en la distribución de recursos?

Los ajustes impactan la programación mensual de las ministraciones previstas para los estados durante julio, agosto y septiembre de 2026, sin modificar el monto anual aprobado del Fondo.

En el anexo correspondiente al FASSA, el monto anual nacional permanece en:

84 mil 635 millones 885 mil 593 pesos.

Lo que cambia es la distribución mensual de algunos recursos provenientes de la bolsa denominada “No distribuible geográficamente”, que originalmente concentraba recursos para ser asignados conforme avanzara el ejercicio fiscal.

Como resultado de la modificación:

En julio el monto nacional del FASSA pasa a 7 mil 018 millones 684 mil 703 pesos .

el monto nacional del FASSA pasa a . En agosto permanece en 7 mil 018 millones 684 mil 703 pesos .

permanece en . En septiembre también se mantiene en 7 mil 018 millones 684 mil 703 pesos.

En paralelo, la bolsa de recursos no distribuibles geográficamente deja de registrar asignaciones durante esos tres meses, al destinarse parte de esos recursos directamente a las entidades federativas.

En octubre, noviembre y diciembre también se observan ajustes en diversos estados respecto a los montos ministrados.

El acuerdo también mantiene una bolsa de 6 mil 202 millones 307 mil 85 pesos identificada como “No distribuible geográficamente”, de la cual durante el último trimestre del año aparecen calendarizadas ministraciones por 2 mil 67 millones 435 mil 697 pesos en octubre, noviembre y diciembre.

¿Cuándo entra en vigor el acuerdo?

El acuerdo establece un artículo transitorio único en el que se señala que las modificaciones entran en vigor el día de su publicación en el DOF.

Con ello quedan actualizados los anexos 16 y 22 del acuerdo que regula la distribución y calendarización de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33 durante el ejercicio fiscal 2026, específicamente en lo relativo al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

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