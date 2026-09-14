México registra 241 homicidios en la segunda semana de septiembre; Sinaloa encabeza cifras con 25 casos

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Foto: Cuartoscuro

Durante la segunda semana de septiembre de 2026, México registró 241 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sinaloa encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 25 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana, en el país se reportaron 29 homicidios el viernes 11; 46 el sábado 12 y 41 el domingo 13 de septiembre.

La SSPC registró 241 asesinatos entre el lunes 7 de septiembre y el domingo 13 de septiembre de 2026, lo que representa una disminución de 12.36% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 275.

Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:

Sinaloa: 25

Homicidios por día y estados con más denuncias

7 de septiembre: 25

Baja California: 3

Sinaloa: 2

Guanajuato: 2

8 de septiembre: 27

Sinaloa: 3

Guanajuato: 3

Baja California: 2

9 de septiembre: 37

Sinaloa: 5

Guerrero: 5

Guanajuato: 4

10 de septiembre: 36

Chihuahua: 6

Sonora: 5

Sinaloa: 4

11 de septiembre: 29

Guanajuato: 4

Baja California: 3

Sinaloa: 1

12 de septiembre:

Sinaloa: 7

Guanajuato: 5

Guerrero: 4

13 de septiembre: 41

Guanajuato: 4

Baja California: 4

Sinaloa: 3

Total en la semana: 241

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 42 mil 660 homicidios dolosos.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la primera licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Posteriormente, Rocha volvió al cargo el viernes 21 de agosto de 2026 para, tras poco más de un día, pedir licencia indefinida nuevamente.

Actualmente, Sinaloa está gobernada por Graciela Domínguez Nava.

Desde la primera licencia de Rubén Rocha Moya,en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, en junio 115 y en agosto 113, en comparación con:

Enero, cuando se registraron 99

Febrero, cuando se denunciaron 104

Marzo, cuando se contabilizaron 77

En lo que va de septiembre de 2026, Sinaloa ha registrado 54 homicidios.

Homicidios en Sinaloa por mes en 2026:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Julio: 99

Agosto: 113

Los cinco estados que concentran el mayor número de casos de homicidios en lo que va de septiembre son los siguientes:

Sinaloa: 54

Guanajuato: 45

Baja California: 35

Estado de México: 32

Chihuahua: 32

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 11 mil 893 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 1028, seguido por Baja California con 964 y Chihuahua con 929.

Guanajuato: 1028

Baja California: 964

Chihuahua: 929

Sinaloa: 902

Estado de México: 734

Guerrero: 668

Morelos: 634

Michoacán: 570

Veracruz: 570

Oaxaca: 555

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Baja California Sur: 44

Nayarit: 43

San Luis Potosí: 32

Durango: 30

Yucatán: 21

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