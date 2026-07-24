Publican el Programa Institucional de Litio para México 2026-2030: estos son sus objetivos

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Foto: AFP/Archivo

El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos del Programa Institucional de Litio para México 2026-2030 (PIL), no hay que olvidar que el litio es uno de los minerales estratégicos en la transición energética.

La hoja de ruta que seguirá LitioMx busca aprovechar este recurso en México que no sólo se extraiga sino que genere valor agregado por medio de la investigación, innovación y desarrollo industrial.

¿Cuáles son los objetivos del Programa Institucional de Litio para México?

El documento establece seis objetivos principales para el periodo 2026-2030:

Consolidar la exploración, evaluación y gestión técnica de los recursos de litio en México

Impulsar el desarrollo tecnológico para producir materiales activos utilizados en baterías

Establecer una planta de pequeña escala industrial para fabricar paquetes de baterías

Desarrollar estudios y aplicaciones de almacenamiento de energía para fortalecer la transición energética

Promover tecnologías que mejoren el desempeño energético, ambiental y la economía circular de la cadena del litio

Fortalecer el marco normativo y regulatorio del área estratégica del litio

#24deJulio2026 Se da a conocer el Programa Institucional de Litio para México 2026-2030.

👉 https://t.co/M5KRn29CmJ — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) July 24, 2026

LitioMx apuesta por desarrollar baterías en México

Uno de los proyectos más relevantes del programa es el impulso a la manufactura nacional. Para ello, LitioMx plantea instalar una planta de pequeña escala para producir paquetes de baterías, así como desarrollar materiales activos que permitan avanzar en la cadena de valor del litio.

Además, contempla realizar proyectos piloto relacionados con almacenamiento de energía, apoyar la investigación científica y formar personal especializado para fortalecer las capacidades tecnológicas del país.

El organismo también buscará establecer alianzas con instituciones de investigación, universidades, empresas y organismos internacionales para acelerar el desarrollo tecnológico.

Sonora concentra parte del potencial de litio

De acuerdo con el programa, México cuenta con un potencial geológico importante, especialmente en Sonora, donde se han identificado alrededor de 1.7 millones de toneladas de litio contenidas en depósitos de arcillas.

No obstante, el propio documento reconoce que aún se requieren investigaciones, campañas de exploración y tecnologías que permitan demostrar la viabilidad comercial de estos recursos y desarrollar métodos de extracción más eficientes y sustentables.

¿En qué productos se utiliza el litio?

El litio es un componente esencial en numerosas industrias, especialmente en la fabricación de baterías recargables.

Entre los productos que lo utilizan se encuentran:

Vehículos eléctricos e híbridos

Teléfonos celulares

Computadoras portátiles

Tablets

Relojes inteligentes

Herramientas inalámbricas

Bicicletas y scooters eléctricos

Sistemas de almacenamiento para energía solar y eólica

El litio, pieza clave para la transición energética

El programa destaca que el litio se ha convertido en un mineral estratégico por su uso en baterías recargables para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable.

Ante el crecimiento esperado de la demanda mundial, LitioMx busca que México participe en más etapas de la cadena de valor, desde la exploración hasta la fabricación de materiales y baterías, con el objetivo de reducir la dependencia de importaciones, fortalecer la soberanía energética y generar empleos especializados.

Asimismo, el documento señala que esta estrategia se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Plan México, con la meta de impulsar una industria nacional vinculada a la transición energética y al aprovechamiento sostenible de un recurso considerado estratégico para el país.

De acuerdo con el documento publicado en el DOF, los seis objetivos forman una hoja de ruta que dé certidumbre para invertir, fomente las capacidades tecnológicas e industriales del país y brinde beneficios.

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