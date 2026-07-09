México y Suiza acuerdan iniciar conversaciones para un tratado comercial y fortalecer inversiones

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Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, acordaron iniciar conversaciones para un tratado comercial entre ambos países y fortalecer la cooperación en materia de inversiones, ciencia e innovación.

El encuentro se realizó en Palacio Nacional, en el marco de los 80 años de relaciones diplomáticas entre México y Suiza y previo a la conmemoración, en 2027, de los 200 años del establecimiento del primer consulado suizo en territorio mexicano.

Recibimos en Palacio Nacional al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y a su esposa, Caroline Parmelin.



Acordamos iniciar conversaciones sobre el tratado comercial. Constatamos la confianza de empresarios suizos en México y la voluntad de fortalecer inversiones en… pic.twitter.com/d5gW1Xs4xg — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 8, 2026

México y Suiza buscan fortalecer el comercio bilateral

Durante un mensaje conjunto, la presidenta informó que ambos gobiernos acordaron abrir el diálogo para un posible tratado comercial y continuar fortaleciendo las relaciones económicas.

También señaló que, con el acuerdo comercial vigente, el intercambio entre ambos países alcanzó 4 mil 272 millones de dólares durante 2025.

Encuentro bilateral México-Suiza, mensaje a medios de comunicación. Palacio Nacional https://t.co/vpYRelfsX8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 8, 2026

Empresarios suizos manifiestan interés en invertir en México

Previo al encuentro oficial, ambos mandatarios sostuvieron una reunión con representantes de empresas suizas.

De acuerdo con el Gobierno federal, durante ese encuentro se abordó la estrategia de simplificación de trámites para la inversión y se expresó el interés de compañías suizas por ampliar su presencia en México.

Por su parte, Guy Parmelin señaló que Suiza es el sexto país con mayor inversión en México y manifestó la intención de fortalecer la relación económica entre ambas naciones.

Cooperación en patrimonio, ciencia y medio ambiente

Además del tema comercial, ambos gobiernos coincidieron en impulsar proyectos de cooperación en ciencia e innovación, así como acciones relacionadas con la protección del medio ambiente.

La presidenta también destacó la colaboración entre ambos países para la recuperación de patrimonio cultural, al señalar que desde 2018 67 piezas arqueológicas han sido restituidas a México desde Suiza.

Coincidencias en política internacional

Durante la reunión, México y Suiza también intercambiaron puntos de vista sobre temas internacionales y expresaron coincidencias respecto a la solución pacífica de controversias, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales.

El presidente suizo también reconoció la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes mexicanas a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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