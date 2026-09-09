Morena y aliados aprueban en comisión dictamen sobre doble nacionalidad

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Foto: Shutterstock

Con la mayoría de Morena y sus aliados, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa presidencial en materia de nacionalidad única, que plantea impedir que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan doble nacionalidad.

El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobado con 26 votos a favor y cinco en contra. Durante la reunión, diputados del PAN abandonaron la sesión luego de que fueran rechazadas sus propuestas para ampliar la discusión.

¿Qué plantea la reforma de nacionalidad única?

La propuesta contempla modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes busquen ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de contar con una segunda nacionalidad, tendrían que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, conforme a los términos que establezca la ley.

La prohibición también contempla el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de derechos políticos derivados de otra ciudadanía y acogerse a la protección diplomática de otro país.

Las nuevas disposiciones serían aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarían a quienes estén ejerciendo los cargos señalados cuando entre en vigor la reforma.

PAN abandona reunión por rechazo a sus propuestas

Durante la discusión, el PAN planteó ampliar el debate mediante un Parlamento Abierto, realizar mesas de consulta con organizaciones, especialistas y representantes de mexicanos que viven en el extranjero, además de solicitar una opinión técnica a la CNDH y la CIDH sobre la convencionalidad de la propuesta.

Al no prosperar estas solicitudes, los legisladores panistas decidieron retirarse de la reunión.

El diputado Federico Döring señaló que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Población (Conapo), existen alrededor de 4 millones de mexicanos que viven en el exterior que podrían tener doble nacionalidad.

El legislador cuestionó que este sector no haya sido consultado antes de modificar las reglas relacionadas con sus derechos políticos.

Morena defiende la nacionalidad única

Por Morena, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano defendió el dictamen y sostuvo que la reforma busca establecer que quienes encabecen un Poder Ejecutivo en México respondan exclusivamente al país.

La legisladora señaló que el poder público debe entenderse como un mandato otorgado por el pueblo y no como un privilegio personal de quien ocupa temporalmente un cargo.

En la discusión, integrantes de Morena, PT y PVEM respaldaron la propuesta bajo el argumento de que quienes pretendan encabezar un Poder Ejecutivo deben cumplir requisitos acordes con la responsabilidad del cargo.

Por su parte, legisladores de oposición cuestionaron que la medida pueda representar una restricción a los derechos políticos de los mexicanos con doble nacionalidad.

¿Cuándo se discutirá en el Pleno?

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel, informó que las reservas, adiciones o votos particulares serán llevados al Pleno de la Cámara de Diputados.

Aunque el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, había señalado que la discusión del dictamen sería el próximo 21, durante la reunión quedó abierta la posibilidad de que la iniciativa presidencial sea discutida en cualquier sesión ordinaria previa a esa fecha.

Una vez que entre en vigor, el Congreso de la Unión tendrá 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral.

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