Padres de los 43 de Ayotzinapa piden a la SCJN frenar nueva Comisión de la Verdad

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Padres de los 43 de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

Un grupo de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar improcedente la creación de una nueva Comisión de la Verdad, al considerar que esta medida retrasaría las investigaciones y no contribuiría al esclarecimiento del caso. La petición fue presentada también ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

Padres de Ayotzinapa rechazan nueva Comisión de la Verdad

El documento, entregado el 24 de julio, señala que la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, presenta “serios vicios de competencia” y califica la creación de una nueva comisión como una medida “disfuncional”.

Los familiares sostienen que este nuevo organismo dividiría las investigaciones ministeriales en curso, duplicaría el trabajo de los laboratorios forenses y generaría un gasto adicional de recursos públicos.

También argumentan que la sentencia del tribunal asumió la existencia de una tortura generalizada, cuando, afirman, ese supuesto sólo fue acreditado en 9 de los 73 casos analizados, situación que derivó en la exclusión de pruebas y testimonios y, posteriormente, en la liberación de varios imputados.

Piden fortalecer las investigaciones actuales

En lugar de crear una nueva instancia, los padres solicitaron a la SCJN ordenar el fortalecimiento de las instituciones que actualmente investigan el caso.

Entre las medidas que proponen destacan:

Dotar de más recursos a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ)

Reforzar a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA)

Obligar a la FGR a aplicar de forma sistemática los protocolos de Minnesota y Estambul

a aplicar de forma sistemática los protocolos de y Integrar una célula de peritos internacionales y fiscales dedicada exclusivamente a revisar las pruebas y fortalecer la cadena de custodia

El documento está firmado por Felipe de la Cruz Sandoval, Socorro Villarreal Moctezuma, Margarito Ramírez Rodríguez, Celso García Aristeo, María Micaela Fernández y Hugo Mora Venancio.

La SCJN iniciará su segundo periodo de sesiones el próximo 3 de agosto, cuando tiene previsto analizar el amparo en revisión 203/2017 y sus acumulados para resolver si procede o no la creación de la Comisión de la Verdad.

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