Banco Europeo sube las tasas de interés a 2.50% por la guerra entre EE.UU. e Irán

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La ofensiva sigue en Medio Oriente por el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters.

El Banco Central Europeo (BCE) subió sus principales tasas de interés a un 2.50%, un máximo registrado desde el 2025, para hacer frente a la inflación provocada por la guerra en Medio Oriente.

Para este jueves 10 de septiembre, la institución elevó un 0.25% sus principales tipos de interés, dejándolo en el 2.50%.

En un comunicado, precisó que las perspectivas son inciertas sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos, lo que impacta en el crecimiento económico.

“Las perspectivas siguen siendo muy inciertas, con riesgos orientados al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico”, precisó.

El Banco Central Europeo subió las tasas de interés en un contexto de nuevas ofensivas entre Estados Unidos e Irán, concentradas principalmente en el estrecho de Ormuz, la ruta marítima controlada por Teherán, donde circulaba el 25% del petróleo mundial diario antes de la guerra.

¿Cómo va la guerra entre EE.UU. e Irán?

El conflicto entre Washington y Teherán se concentra en el control del estrecho de Ormuz, toda vez que siguen paralizadas las negociaciones para un acuerdo de paz.

El 8 de septiembre, los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron que podrían atacar petroleros en Kuwait y Baréin, después de que Estados Unidos destruyó cinco buques iraníes.

Al día siguiente, la Guardia Revolucionaria informó sobre un ataque a dos barcos estadounidenses, ocho petroleros y otros diez buques que intentaban cruzar por el estrecho de Ormuz, ruta que el régimen iraní tiene controlada, frenando el traslado de petróleo.

La autoridad militar justificó que actuó en legítima defensa, ya que las agresiones previas de Estados Unidos a los buques iraníes constituyeron “una amenaza manifiesta para la paz y la seguridad regionales e internacionales”.

En plena escalada, el precio internacional del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril para el 9 de septiembre, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), lo que refleja la incertidumbre económica por la guerra entre EE.UU. e Irán.

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