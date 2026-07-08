Parlamento Europeo aprueba acuerdos con México que ampliarán el comercio y eliminarán casi todos los aranceles

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Foto: Getty Images.

El Parlamento Europeo aprobó en Estrasburgo el Acuerdo Global Modernizado y el acuerdo comercial interino entre México y la Unión Europea, dos instrumentos que buscan ampliar el comercio, abrir nuevas oportunidades de negocio y eliminar prácticamente todos los aranceles restantes entre ambas partes.

La noticia fue celebrada por funcionarios mexicanos, quienes calificaron la votación como un hecho histórico para la relación entre México y Europa.

“¡Día histórico para México!”, escribió el embajador de México ante Bélgica, la Unión Europea y Luxemburgo, Esteban Moctezuma Barragán, al anunciar la aprobación de ambos acuerdos.

¡Día histórico para México!



Quedaron aprobados por el Parlamento Europeo, el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino.



Con una gran participación de los eurodiputados en 🇫🇷#Estrasburgo, 🇲🇽#México y la 🇪🇺#UniónEuropea fortalecen principios, valores y futuro.… pic.twitter.com/3AQAicVuT2 — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) July 8, 2026

Eurocámara da luz verde a dos acuerdos clave

El Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo Global Modernizado con 479 votos a favor, 119 en contra y 65 abstenciones.

Por su parte, el acuerdo comercial interino recibió 474 votos a favor, 131 en contra y 60 abstenciones.

De acuerdo con la Eurocámara, ambos instrumentos allanan el camino para reforzar las relaciones políticas y ampliar el comercio entre México y la Unión Europea.

El Acuerdo Global Modernizado sustituirá el marco vigente desde el año 2000 y busca generar nuevas oportunidades de negocio, además de reforzar aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y la lucha contra la corrupción.

Ebrard prevé que el acuerdo entre en funcionamiento este mismo año

Desde Washington D. C., el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó la aprobación como una buena noticia para el país y señaló que es probable que el acuerdo entre en funcionamiento este mismo año.

El funcionario recordó la reciente visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a México para ultimar detalles y firmar el documento junto con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, destacó que el acuerdo abre la posibilidad de incrementar las exportaciones agropecuarias de México, así como las de la industria automotriz, las autopartes y otros sectores productivos.

Buenas noticias hoy : pic.twitter.com/sxXvNzKCuM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 8, 2026

Esteban Moctezuma destaca amplia votación y un nuevo acercamiento con Europa

El embajador de México ante la Unión Europea subrayó que la aprobación del Acuerdo Global Modernizado obtuvo 479 votos a favor, una cifra que consideró amplia en comparación con otros acuerdos votados por el Parlamento Europeo.

También destacó la participación de 663 eurodiputados durante la sesión en Estrasburgo.

Para Moctezuma, la aprobación de ambos instrumentos representa apenas el inicio de una etapa de mayor acercamiento político, comercial y cultural entre México y Europa.

El diplomático recordó que los acuerdos fueron firmados el pasado 22 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Unión Europea y señaló que el siguiente paso será su envío a México para que, en su caso, sean aprobados por el Senado de la República.

Acuerdo prevé eliminar casi todos los aranceles

En la resolución que acompaña al Acuerdo Global Modernizado, los eurodiputados señalaron que, en el escenario más ambicioso, las exportaciones totales de bienes y servicios de la Unión Europea podrían aumentar un 75%.

Además, las empresas europeas podrían ahorrar hasta 100 millones de euros al año en aranceles aduaneros.

Parliament gave the green light to two agreements paving the way for closer political ties and expanded trade between EU and Mexico.



Learn more: https://t.co/lggxxJejNy pic.twitter.com/fiNt7TMjru — European Parliament (@Europarl_EN) July 8, 2026

El Parlamento Europeo destacó que el acuerdo elimina prácticamente todos los aranceles restantes y beneficiará especialmente a agricultores y exportadores agroalimentarios europeos.

Asimismo, 568 indicaciones geográficas de la Unión Europea correspondientes a productos agroalimentarios tradicionales estarán protegidas en México, lo que hará ilegal la comercialización de imitaciones de especialidades regionales europeas de alimentos y bebidas.

Acuerdo también fortalece la cooperación política y el combate a la corrupción

Los eurodiputados consideraron que, en un contexto geopolítico cada vez más fragmentado, la asociación estratégica entre México y la Unión Europea es fundamental para defender el orden internacional basado en normas y promover el multilateralismo.

El Acuerdo Global Modernizado incorpora un compromiso vinculante con los principios democráticos, el Estado de derecho y los derechos humanos fundamentales.

Además, fortalece el diálogo institucional sobre la protección de la sociedad civil, los periodistas y los defensores de derechos humanos, así como la cooperación para reforzar la independencia judicial, promover la buena gobernanza y aumentar la transparencia.

El acuerdo también contempla acciones conjuntas contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada.

Así la votación en el Parlamento Europeo a favor del Acuerdo Modernizado con México : pic.twitter.com/tCyRtmCu92 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 8, 2026

Empresas europeas tendrán mayor acceso a contratos públicos en México

El Parlamento Europeo destacó que el acuerdo ofrece a las empresas europeas un acceso sin precedentes a los mercados de contratación pública de 14 estados mexicanos, además de ampliar el número de contratos públicos disponibles.

Los eurodiputados también pidieron redoblar los esfuerzos para facilitar el acceso de las compañías europeas a los mercados de contratación pública en todos los estados de México.

¿Qué sigue para los acuerdos?

Tras el aval del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea deberá concluir formalmente el Acuerdo Global Modernizado.

Posteriormente, el texto tendrá que ser ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea y por México antes de su entrada en vigor.

En el caso del acuerdo comercial interino, el Consejo también deberá aprobarlo y entrará en vigor el primer día del segundo mes posterior a la fecha en la que México y la Unión Europea se notifiquen mutuamente la conclusión de sus procedimientos internos.

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