Foto: Cuartoscuro

El Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento anual del 3.3% durante el tercer trimestre de 2026. La construcción y el comercio al por mayor fueron las actividades con más incremento, mientras que los servicios de hospedaje fueron los más afectados, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con cifras desestacionalizadas, el PIB incrementó un 0.9% en el periodo julio-septiembre, en comparación con el trimestre anterior. En cambio, creció un 3.3% anual.

En el tercer trimestre de 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto #PIB registró las siguientes variaciones:

⬆️ 0.9% trimestral

⬆️ 3.3% anual



Por componente, las variaciones trimestrales fueron:

⬆️ 0.3% actividades primarias

⬆️ 0.4% actividades… pic.twitter.com/edOX7CleFx — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 23, 2026

Con esto, México suma dos trimestres consecutivos de crecimiento del PIB, ya que el incremento fue del 1.6% durante el segundo trimestre del 2026, quedando por debajo de lo previsto, según indicó en su momento la directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller Pagaza.

Específicamente, el PIB de las actividades primarias subió un 0.3% trimestral y 1.5% anual, durante este tercer periodo del 2026. Incluyen a sectores como la agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal.

Crecimiento de las actividades secundarias y terciarias

En cambio, las actividades secundarias crecieron un 0.4% trimestral y un 2.7% anual. Este grupo incluye a la minería, la construcción, las industrias manufactureras y la generación y suministro de energía eléctrica, agua y gas natural.

Actividades secundarias con más aumento y disminución del PIB

Construcción (+7%)

Generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica, agua y gas natural (+2.1%)

Industrias manufactureras (+1.9%)

Minería (-0.3%)

Asimismo, el PIB de las actividades terciarias aumentó un 1.2% trimestral y un 3.6% anual durante el tercer trimestre del 2026. Dicho rubro incorpora al comercio, transporte, turismo, educación, comunicaciones, servicios financieros, profesionales y gubernamentales.

Actividades terciarias que más crecieron y las que cayeron

Comercio al por mayor (+12%)

Otros servicios excepto actividades gubernamentales (+5%)

Servicios de esparcimiento culturales, deportivos y otros recreativos (+4.4%)

Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (-2.2%)

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos (-1.7%)

Servicios profesionales, científicos y técnicos (-0.8%)

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