Hacienda quita estímulo fiscal a magna; diésel el más afectado. Foto: Pexel

La Secretaría de Hacienda eliminó el estímulo fiscal restante para la gasolina Magna del 21 al 27 de noviembre de 2026. Sin embargo, esto no significa un aumento automático en el precio que pagan los automovilistas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retiró el estímulo fiscal a la gasolina Magna y redujo el apoyo al diésel para la semana del sábado 21 al viernes 27 de noviembre de 2026. Aunque ambos combustibles enfrentarán una mayor carga fiscal, esto no implica necesariamente un aumento equivalente en los precios de venta al público.

De acuerdo con los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Magna perdió un estímulo equivalente a 1.85 centavos por litro. En contraste, el diésel registró una reducción mayor en sus apoyos fiscales, mientras que la gasolina Premium mantuvo las mismas condiciones de la semana anterior.

¿Cuánto aumenta el IEPS de la gasolina Magna?

Hacienda estableció que la gasolina Magna, correspondiente a combustibles con menos de 91 octanos, tendrá un estímulo fiscal de 0% durante la semana del 21 al 27 de noviembre.

Esto significa que se aplicará la cuota completa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), equivalente a 6.7001 pesos por litro.

Sin embargo, durante la semana anterior, del 14 al 20 de noviembre, el apoyo ya era de apenas 0.28%, equivalente a 0.0185 pesos por litro.

Por lo tanto, el cambio fiscal representa un incremento de 1.85 centavos por litro, no de 6.70 pesos adicionales.

Para dimensionar la diferencia, si el ajuste se trasladara íntegramente al consumidor, llenar un tanque de 40 litros de Magna representaría aproximadamente 74 centavos adicionales.

Este cálculo es únicamente ilustrativo y no significa que las estaciones de servicio deban aumentar sus precios en esa proporción.

Gasolina Premium no registra cambios en el IEPS

En el caso de la gasolina Premium, Hacienda mantuvo el estímulo fiscal en 0%, por lo que continuará aplicándose la cuota completa del IEPS.

La cantidad establecida es de 5.6579 pesos por litro, exactamente la misma que estuvo vigente del 14 al 20 de noviembre.

Esto significa que no existe un nuevo incremento en la cuota del IEPS de la Premium durante la semana que comienza este sábado.

Aunque ambas gasolinas estarán sin estímulo fiscal, la situación es distinta: la Magna perdió el apoyo mínimo que conservaba y la Premium ya carecía de él.

Diésel enfrenta el mayor ajuste fiscal de la semana

El cambio más significativo corresponde al diésel, cuyo estímulo fiscal disminuyó de 100% a 89.16%.

Durante la semana anterior, Hacienda cubría la totalidad de la cuota del IEPS mediante el estímulo ordinario, por lo que el impuesto aplicable era de cero pesos por litro.

Para el periodo del 21 al 27 de noviembre, el apoyo será de 6.5653 pesos por litro, mientras que la cuota del impuesto que deberá cubrirse ascenderá a 0.7981 pesos por litro.

Adicionalmente, Hacienda eliminó el estímulo complementario de 0.0418 pesos por litro que había otorgado durante la semana anterior.

Al considerar ambos cambios, la reducción total de los apoyos fiscales equivale a 0.8399 pesos por litro, es decir, aproximadamente 84 centavos.

En un consumo de 40 litros, esa diferencia representa alrededor de 33.60 pesos, siempre bajo el supuesto de que se trasladara íntegramente al precio final.

La reducción de los estímulos no permite establecer por sí sola cuánto aumentará o disminuirá el precio del diésel en las estaciones de servicio.

¿Subirá el precio de la gasolina desde el 21 de noviembre?

No es posible afirmar que la gasolina aumentará automáticamente de precio por la eliminación de los estímulos fiscales.

El IEPS es uno de los componentes del precio final, pero también intervienen otros factores, entre ellos:

Los precios internacionales de los combustibles.

El tipo de cambio del peso frente al dólar.

Los costos de transporte, almacenamiento y distribución.

Los márgenes comerciales de las estaciones de servicio.

Las condiciones de oferta y demanda.

Por ello, una modificación en el estímulo fiscal no necesariamente se refleja en un incremento equivalente del precio al consumidor.

También puede ocurrir que una reducción en otros costos compense parcial o totalmente el cambio fiscal.

Para determinar si la gasolina efectivamente subió, es necesario comparar los precios registrados en las estaciones antes y después de la entrada en vigor del nuevo acuerdo.

¿Cómo quedaron los estímulos a las gasolinas y el diésel?

La comparación de los acuerdos oficiales publicados el 13 y el 20 de noviembre permite identificar los siguientes cambios:

Combustible Estímulo anterior Nuevo estímulo Magna 0.28% 0% Premium 0% 0% Diésel 100% 89.16%

En cuanto a las cuotas del IEPS por litro, los cambios son los siguientes:

Combustible IEPS anterior Nuevo IEPS Magna $6.6816 $6.7001 Premium $5.6579 $5.6579 Diésel $0.0000 $0.7981

Las cantidades corresponden al impuesto aplicable por litro y no representan el precio de venta de los combustibles.

¿Hasta cuándo estarán vigentes estos cambios?

Los nuevos porcentajes y cuotas del IEPS estarán vigentes del sábado 21 al viernes 27 de noviembre de 2026.

Hacienda publica periódicamente los estímulos fiscales aplicables a los combustibles, por lo que las condiciones podrán modificarse para la siguiente semana.

Los acuerdos también contemplan mecanismos específicos de estímulos para gasolinas comercializadas en regiones fronterizas, cuyas condiciones dependen de la zona correspondiente.

En consecuencia, aunque la gasolina Magna perdió el apoyo fiscal restante y el diésel tendrá una mayor cuota del IEPS, los documentos oficiales no establecen un aumento obligatorio del precio de venta al público.

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