¿Árbol de Navidad natural o artificial? Precios y cuál conviene

Elegir entre un árbol de Navidad natural o artificial es una de las primeras decisiones para decorar el hogar durante las fiestas decembrinas. Los precios, tamaños, diseños y facilidad para instalarlo son algunos factores que las familias toman en cuenta antes de comprar.

En México, los árboles de Navidad artificiales ofrecen opciones tradicionales, nevadas, de colores y hasta con fibra óptica. Sin embargo, los naturales siguen siendo una alternativa para quienes prefieren su aroma y apariencia.

Árboles de Navidad artificiales: diseños, tamaños y precios

Araceli Piña y sus compañeros de trabajo eligieron un árbol artificial tradicional, aunque no todos estaban de acuerdo. Ella prefería uno moderno, con luces integradas, por la facilidad de armarlo.

“Para mí es una facilidad porque nada más lo armas y ya”, explicó Araceli.

Víctor, en cambio, prefirió el tradicional porque permite decorarlo al gusto.

La variedad de árboles artificiales incluye modelos rojos, rosas, negros, multicolores, nevados y escarchados.

Dulce, vendedora de Arbolmex, explicó que también hay modelos con piñas decorativas y árboles de fibra óptica, que incluyen luces y adornos.

Estos últimos son fáciles de instalar y, de acuerdo con la reportera Melina Ochoa, pueden seguir funcionando incluso si alguna de sus fibras se dobla.

¿Cuánto cuesta un árbol de Navidad artificial?

Según Dulce, los precios dependen del tamaño:

700 pesos: árbol de 1.20 metros.

árbol de 1.20 metros. Hasta 64 mil pesos: árbol de seis metros.

árbol de seis metros. También hay modelos de 1.60, 1.90, 2.20, 2.50 y tres metros.

Una de sus ventajas es que pueden utilizarse durante varios años.

Árbol de Navidad natural: ¿cuánto cuesta?

Los árboles naturales tienen precios que cambian según la especie.

Aurelio Sánchez Flores, vendedor de árboles naturales, compartió estos costos:

Árbol Noble: mil 900 pesos.

mil 900 pesos. Árbol Douglas de dos metros: mil 300 pesos.

Frente a los artificiales, los naturales ofrecen aroma propio, aunque deben comprarse nuevamente cada temporada.

¿Qué desventajas tienen los árboles artificiales?

Aunque pueden reutilizarse, también presentan inconvenientes:

Tienen una huella ambiental.

Su costo inicial puede ser mayor.

No cuentan con aroma natural.

Necesitan espacio para almacenarse.

Mantienen el mismo diseño durante años.

¿Cuándo suben los precios de los árboles de Navidad?

Aurelio Sánchez Flores señaló que a principios de diciembre los precios suelen aumentar debido a la demanda.

Por ello, la recomendación es elegir el árbol en familia y anticipar la compra para evitar gastos de última hora.

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