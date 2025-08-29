Con ridículo y vergüenza, marcó trifulca en el Senado clausura de la Permanente

GENERANDO AUDIO...

La clausura de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión derivó en una lamentable trifulca en la tribuna del Senado, que evidenció la creciente polarización política entre el oficialismo y la oposición.

El incidente, calificado como “ridículo” y “vergonzoso” por Carlos Elizondo Mayer-Serra para Noticias en Claro, comenzó tras un altercado en el que Alejandro “Alito” Moreno lanzó un manotazo, mientras que Gerardo Fernández Noroña quedó como uno de los principales señalados, cargando con el costo político y el desprestigio posterior.

Mientras que, agregó que este episodio es reflejo de un problema mayor: el ejercicio arbitrario de la mayoría de Morena en el Senado. “El presidente de la Mesa Directiva debe hacer cumplir las reglas, no manipularlas a conveniencia”, apuntó, destacando que el enojo de Moreno no justifica la violencia, pero sí responde a un clima de hostigamiento y arbitrariedades.

Acotó que el conflicto estalló luego de que Noroña negó a los partidos de oposición un tiempo previamente acordado para exponer en la sesión de clausura sus posturas respecto a lo que fue la Comisión Permanente, argumentando que llevaban más de cuatro horas de discusión y ya era suficiente. Para la oposición, esto fue una maniobra deliberada para evitar críticas en temas de fondo, como el caso de presuntas irregularidades patrimoniales de funcionarios vinculados a Morena.

Mientras la clase política se enfrasca en golpes y descalificaciones, voces críticas subrayan la contradicción del oficialismo: llegaron al poder denunciando privilegios y corrupción, pero hoy repiten prácticas similares, desde viajes excesivos hasta opacas adquisiciones inmobiliarias.

De igual forma, acotó que el episodio contrasta con la falta de reacción política y mediática frente a la violencia cotidiana que azota al país, donde homicidios, secuestros y extorsiones no generan la misma atención ni respuestas enérgicas desde el poder.

La disputa en el Senado coincidió con la inminente visita a México del senador estadounidense Marco Rubio, quien, de acuerdo con expertos, viene a consolidar acuerdos de seguridad y a sostener encuentros estratégicos con la presidenta mexicana, en un contexto de tensiones bilaterales.