Récord en trasplantes: hombre vive 271 días con un riñón de cerdo antes de recibir un órgano humano

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Tim Andrews tuvo que recibir un nuevo trasplante de riñón de un humano. Foto: AFP

Tim Andrews, quien recibió un trasplante de riñón de cerdo en enero de 2025, logró sobrevivir con el órgano 271 días y sin diálisis, lo que representa un récord, antes de recibir unnuevo riñón humano.

En un artículo publicado el 3 de septiembre en The Lancet, revista especializada en medicina, informó que médicos e investigadores relataron su experiencia con el órgano trasplantado al hombre de 66 años.

Leonardo Riella, director médico de trasplante renal en el Hospital General Brigham de Massachusetts, señaló que saben que la mejor opción de tratamiento para pacientes con enfermedad renal terminal e insuficiencia renal es el trasplante, pero no hay suficientes órganos para realizar el procedimiento.

A New Hampshire man went 271 days without dialysis on a pig's kidney. Tim Andrews, 66, got it at Mass General in January 2025. First person ever to ride a pig organ as a bridge, then take a human kidney.



The donor pig was named Wilma. eGenesis, a company in Cambridge,… pic.twitter.com/k4psnLoKYh — IredcapI (@IredcapI) September 4, 2026

Ante esta situación, la opción del xenotrasplante, que es el procedimiento médico que consiste en trasplantar células, tejidos u órganos de una especie animal a un ser humano, busca apoyar para solventar esta deficiencia, aunque, de momento, se trabaja con estos órganos de manera temporal en lo que llega un trasplante humano.

Por su parte, la Escuela de Medicina de Harvard compartió que Andrews recibió el riñón de cerdo modificado bajo una solicitud de acceso ampliado a un fármaco experimental (AINE) de la FDA.

Luego, se le dio seguimiento para evaluar el funcionamiento del órgano, así como un posible rechazo o una infección derivada del traslante.

Lo que se descubrió es que se desarrolló daño microvascular e inflamación, que llegaron a convertirse en una insuficiencia orgánica, por lo que el órgano tuvo que ser retirado y Andrews necesitó un breve periodo de diálisis antes de que se encontrara un donante humano.

Otros trasplantes de riñón de cerdo

Según la prestigiosa escuela, el primer trasplante de riñón de un cerdo genéticamente modificado a un humano ocurrió también en el Hospital General de Massachusetts en 2024.

En aquel momento, el paciente sobrevivió 52 días antes de morir por problemas cardíacos que los investigadores no relacionaron con el procedimiento médico.

Previo a este suceso, no se había documentado la supervivencia de un xenoinjerto durante más de dos meses.

conforme a este tema, hay que considerar que los trasplantes de riñón son muy solicitados en México, la Secretaría de Salud indicó en 2024 que, en promedio, cada año 16 mil 300 personas esperan un trasplante de riñón, pero solo se realizan alrededor de tres mil, lo que representa 18.4% de cobertura.

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