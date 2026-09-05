Mieloma múltiple: nuevas terapias abren la puerta a una “cura funcional” de acuerdo con expertos

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La tecnología avanza. Foto: Shutterstock

El mieloma múltiple representa uno de los principales desafíos dentro de los cánceres de la sangre, en México se registran alrededor de 2 mil 500 nuevos casos y mil 500 muertes al año, según la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología.

En el marco del Día Mundial del Mieloma Múltiple, especialistas destacaron la importancia de actualizar las guías clínicas y fortalecer el diagnóstico y tratamiento oportuno de esta enfermedad.

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico que se origina en las células plasmáticas, las cuales se encuentran en la médula ósea. De acuerdo con la farmacéutica Johnson & Johnson, esta enfermedad representa aproximadamente 10% de todos los cánceres de sangre y es el segundo cáncer hematológico más frecuente a nivel mundial.

Inmunoterapia y anticuerpos biespecíficos, ¿cómo ayudan contra el mieloma múltiple?

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Durante un evento de la plataforma Hemmato Evolution, perteneciente a la mencionada farmacéutica, especialistas mencionaron que actualmente, la evolución científica ha permitido incorporar nuevas alternativas para tratar el mieloma múltiple, entre ellas anticuerpos monoclonales, inmunoterapias y anticuerpos biespecíficos.

Estas terapias buscan dirigir con mayor precisión al sistema inmunitario del propio paciente para que pueda reconocer y destruir las células tumorales, con resultados destacados particularmente en personas cuya enfermedad ha regresado o no responde a determinados tratamientos.

En este sentido, doctor Alfonso Orozco, especialista en Medicina Interna y Hematología, destacó que optimizar el abordaje desde la primera línea de tratamiento puede modificar el curso de la enfermedad y contribuir a prolongar la vida de los pacientes.

Foto: Cofepris

Por su parte, el doctor Leandro Aldunate, director de Asuntos Médicos de Johnson & Johnson México, señaló que la evolución científica permite personalizar cada vez más las decisiones terapéuticas, con el objetivo de acercar al campo a una “cura funcional”.

“La evolución científica en mieloma múltiple está ampliando las opciones terapéuticas disponibles para los especialistas y transformando la manera en que abordamos la enfermedad en sus distintas etapas. Hoy contamos con herramientas que permiten personalizar cada vez más las decisiones terapéuticas y acercar al campo al objetivo de una cura funcional.” Leandro Aldunate, director de Asuntos Médicos de Johnson & Johnson México

¿Cuál es el panorama del mieloma múltiple en México?

En el país, el mieloma múltiple se encuentra entre los 20 tipos de cáncer más frecuentes y registra aproximadamente 2 mil 500 nuevos casos y mil 500 muertes cada año.

Uno de los principales problemas es que una parte importante de los pacientes llega al diagnóstico cuando la enfermedad se encuentra avanzada o ya existen complicaciones graves, entre ellas falla renal, hipercalcemia y lesiones óseas.

Por ello, los especialistas resaltan la necesidad de mejorar la detección y de contar con herramientas que permitan tomar decisiones terapéuticas de acuerdo con las características de cada paciente.

¿Cuál es el futuro del mieloma múltiple?

Las proyecciones que estima tato la farmacéutica como los especialistas, estiman que para 2045 la incidencia mundial del mieloma múltiple podría aumentar 71% y la mortalidad 79%, en comparación con las cifras de 2022.

Ante este escenario, los expertos consideran fundamental fortalecer la educación médica, la investigación clínica, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos innovadores.

El mieloma múltiple puede manifestarse con dolor óseo persistente, fracturas, anemia, fatiga e infecciones recurrentes. Su detección puede apoyarse en análisis de sangre, estudios de orina, biopsia de médula ósea y estudios de imagen, herramientas que permiten identificar la enfermedad y prevenir daños en órganos.

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