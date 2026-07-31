Ciclosporiasis: especialista explica cómo identificar este parásito y evitar enfermedades gastrointestinales

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Las altas temperaturas y las vacaciones de verano suelen venir acompañadas de un incremento en las enfermedades gastrointestinales.

En medio de la alerta emitida en Estados Unidos por casos de ciclosporiasis asociados inicialmente con lechuga y, posteriormente, con cilantro y perejil, especialistas advierten que en México también se han registrado pacientes con este padecimiento.

Aunque las autoridades sanitarias mexicanas han descartado que exista un brote en el país, en entrevista con Unotv.com, la gastroenteróloga Alejandra Pérez Delgadillo explicó que sí han observado un aumento en los casos diagnosticados en consulta.

La especialista señaló que la ciclosporiasis no es una enfermedad nueva, pues existen reportes desde 1979 y el brote más importante documentado ocurrió en Estados Unidos en 1996, cuando se relacionó con frambuesas provenientes de Guatemala.

“Sí, nosotros sí hemos visto casos. Nosotros tenemos recursos para diagnosticar la enfermedad y, por supuesto, siempre después de hacer una buena exploración clínica, de hacer un interrogatorio adecuado, podemos dar con pistas que nos den al diagnóstico de ciclosporiasis”, explicó.

¿Qué síntomas provoca la ciclosporiasis?

Uno de los síntomas que más ha llamado la atención en redes sociales es la llamada “diarrea explosiva”, término que incluso ha sido utilizado en algunos artículos científicos para describir las manifestaciones de la enfermedad.

La doctora Pérez Delgado explicó que, generalmente, los pacientes llegan al consultorio con una diarrea que no desaparece después de tres o cuatro días y que incluso puede presentarse de manera intermitente hasta cronificarse.

“Los síntomas más frecuentes que tienen nuestros pacientes es diarrea explosiva, que no sea sanguinolenta, hay dolor abdominal, hay anorexia, el paciente no quiere comer, puede haber fiebre y llama mucho la atención que estos síntomas se van haciendo más fuertes”, detalló.

Además de la diarrea, los pacientes pueden presentar pérdida del apetito, dolor abdominal y fiebre, por lo que recomendó acudir con un especialista cuando los síntomas persistan por varios días.

¿Cómo se diagnostica este parásito?

La especialista explicó que existen dos métodos principales para confirmar el diagnóstico de ciclosporiasis.

El primero consiste en solicitar un estudio específico para la investigación de coccidias, mientras que el segundo es mediante un panel gastrointestinal realizado con la técnica PCR.

“Siempre les digo a los pacientes que recuerden el término de PCR por el COVID porque se hace exactamente lo mismo, pero en materia fecal”, comentó.

Este panel gastrointestinal permite identificar si el paciente presenta parásitos, bacterias o virus que estén provocando el cuadro gastrointestinal.

¿Cómo prevenir la ciclosporiasis?

La gastroenteróloga destacó que el parásito no se elimina con los métodos habituales de desinfección ni con la congelación de los alimentos, por lo que su prevención depende, en gran medida, de las medidas sanitarias implementadas durante la producción agrícola.

“La ciclospora no se muere con la desinfección habitual que tenemos ni con la congelación”, explicó.

Por ello, recomendó extremar precauciones al consumir frutas y verduras frescas, además de mantener medidas básicas de higiene como el lavado frecuente de manos.

La especialista recordó que la ciclosporiasis se transmite únicamente por la vía fecal-oral, es decir, mediante alimentos o agua contaminados, y aclaró que no existe evidencia científica que demuestre la transmisión directa de persona a persona ni a las mascotas.

“Es muy importante destacar a todos los pacientes que la ciclosporiasis únicamente se contagia por vía fecal-oral y no es posible la transmisión de humano a humano”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a mantener las medidas preventivas habituales durante las vacaciones, especialmente al consumir alimentos preparados fuera de casa.

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