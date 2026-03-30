Cofepris alerta por venta ilegal en internet de medicamento para la osteoporosis

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Cofepris informó de los lotes relacionados a la venta ilegal. Foto: Getty Images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal en internet de un medicamento para tratar la osteoporosis.

Se trata de Aclasta (Ácido Zoledrónico) en la presentación de solución 5 mg / 100 mL con idioma diferente al español en el empaque, informó la dependencia.

¿Para qué sirve el medicamento Aclasta?

Aclasta se suministra en el tratamiento de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas para reducir la incidencia de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera e incrementar la densidad mineral ósea (DMO).

También en la prevención de fracturas clínicas en hombres y mujeres después de una fractura de cadera.

Asimismo, se aplica en:

Tratamiento de la osteoporosis en hombres .

. Tratamiento y prevención de la osteoporosis inducida por glucocorticoides .

. Prevención de la osteoporosis posmenopáusica .

. Tratamiento de la enfermedad ósea de Paget.

¿Cómo descubrieron la venta ilegal del medicamento en internet?

La alerta sanitaria deriva del análisis técnico-documental presentado por la empresa por SANDOZ S.A de C.V., que identificó la comercialización ilegal de Aclasta.

Conforme a sus datos, la venta ilegal se lleva a cabo a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles.

Los números de lote que menciona la alerta sanitaria de Cofepris son:

NU1096, con fecha de caducidad del 09/2026 .

. NX9351, con fecha de caducidad del 12/2026.

La empresa informó que los números de lote NU1096 y NX9351 están destinados exclusivamente al mercado turco.

Por lo tanto, la comercialización de este producto representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen las condiciones en las que es manipulado, almacenado, distribuido, así como si se mantienen las condiciones especiales de temperatura adecuadas y, no se puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

Recomendaciones para profesionales de la salud y población en general

Si está utilizando el producto Aclasta con los números de lote NU1096 y NX9351, suspender inmediatamente su administración y consultar con un médico.

En caso de identificar a la venta el producto referido, no adquirirlo; de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

En caso de comprar medicamentos en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, asegurarse de que cumplan con lo siguiente:

Que el proveedor cuente con un establecimiento físico en territorio nacional, el cual deberá contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitidos por Cofepris.

No adquirir, ni administrar medicamentos comercializados en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles cuando presenten las siguientes características:

Requieran una valoración, receta y supervisión médica.

Se ofrezcan a un precio significativamente menor al establecido en el mercado.

Presenten textos en idioma diferente al español.

No cuenten con registro sanitario.

Para distribuidores y farmacias, Cofepris recomienda adquirir medicamentos en lugares autorizados por los titulares de los registros sanitarios.

También recuerda comprobar la legal adquisición y comercialización de los productos, revisando que se cuente con la documentación y las facturas correspondientes.

De existir dudas sobre la originalidad de la documentación o de los productos mencionados, hay que contactar al titular del registro sanitario para su confirmación.

Finalmente, por tratarse de productos con condiciones irregulares para su venta, no deberán ser comercializados ni distribuidos por servicios de paquetería y mensajería nacional e internacional ni ser publicitados en sitios web o en redes sociales dentro de territorio nacional.

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