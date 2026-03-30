Sarampión y dengue siguen activos en México; expertos explican señales de alerta

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Sarampión y dengue siguen activos en México.

La Secretaría de Salud reportó un incremento en los casos de sarampión y dengue en México, de acuerdo con sus más recientes informes epidemiológicos.

En el caso del sarampión, el país registra 8 mil 145 casos confirmados en lo que va de 2026, según el Informe diario del brote de sarampión en México con corte al 26 de marzo, lo que refleja que la transmisión del virus se mantiene activa.

Sobre el número de muertes, se registran 33 muertes acumuladas desde que comenzó el brote en febrero de 2025.

Por otro lado, el dengue también muestra una tendencia al alza, ya que se han confirmado mil 168 casos acumulados en lo que va de este año.

Sarampión en México sigue activo, ve señales de alerta

Los cinco estados con más casos confirmados en 2026, según la Secretaría de Salud, son:

Jalisco – 4 mil 735 casos Chiapas – 681 casos Ciudad de México – 638 casos Sinaloa – 259 casos Estado de México 252 casos

Sobre sus síntomas, el sarampión es conocido por causar un salpullido con manchas rojas. Sin embargo, los primeros síntomas pueden ser parecidos a los de influenza u otra enfermedad respiratoria, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

El IMSS destacó que el primer síntoma típico es la aparición de fiebre, de por lo menos tres días, tos, nariz “moqueante” y conjuntivitis (ojos rojos).

“La fiebre puede alcanzar los 40 °C y en pacientes con un sistema de defensa debilitado, puede desarrollarse neumonía”, destacó el IMSS en su página web.

Los signos y síntomas aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus.

Otro síntoma del sarampión son las manchas de Koplik, pequeños puntos blancos en el interior de la boca.

El IMSS también informó que el paciente se debe aislar durante al menos 4 a 5 días después de que aparezca la erupción cutánea (sarpullido).

Durante este tiempo, se debe evitar el contacto cercano con otras personas, especialmente bebés, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Ante el incremento de casos de sarampión registrados en distintas regiones del país, las autoridades sanitarias reforzaron el llamado a la población para revisar y completar su esquema de salud para prevenir contagios.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niñas, niños, personas no vacunadas y grupos vulnerables.

¿Cómo localizar dónde vacunarse contra el sarampión?

El Gobierno de México habilitó un enlace donde la población puede consultar las sedes disponibles para la vacunación contra el sarampión.

Casos de dengue suben en el país, señales de alerta

El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud reportó que, hasta el 14 de marzo, el país acumula mil 168 casos de dengue. De estos, 506 son no graves, 615 presentan signos de alarma y 47 son casos graves.

Los síntomas del dengue, conocido comúnmente como “trancazo” o “fiebre quebrantahuesos”, aparecen después de un periodo de 4 a 7 días.

Se presentan como:

Fiebre

Dolor de huesos

Dolor de cabeza intenso (en la frente)

Dolor de ojos (que se incrementa al moverlos)

Erupción en la piel (parecida al sarampión)

Náuseas

Vómito

Insomnio

Prurito (comezón)

Falta de apetito

Dolor abdominal

En casos graves:

Hemorragia

Convulsiones a causa de la fiebre

Deshidratación severa

Medidas de prevención del dengue

Usa ropa que cubra la mayor parte de tu cuerpo

No te expongas a la picadura de los moscos

Usa repelente contra mosquitos

Usa un pabellón o tela que cubra tu cama por completo

Instala mosquiteros en puertas y ventanas

Evita que se acumule basura

No dejes recipientes donde se acumule agua

Lava constantemente contenedores de agua, así como tinacos y cisternas

Utiliza larvicidas en contenedores para eliminar larvas de mosco

Usa insecticidas especiales para eliminar el mosco en su fase adulta

Riesgos del dengue

En casos graves, el dengue puede complicarse convirtiéndose en dengue hemorrágico, cuando se presentan sangrados tanto internos como externos. O en shock hemorrágico, cuando la sangre no fluye a los órganos principales del cuerpo, lo que puede causar la muerte.

El dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad, informó la Secretaría de Salud.

El dengue no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo.