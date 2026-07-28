Cómo evitar lesiones musculares y dolores por el uso del celular

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Dolor de cuello, espalda, hombros o cadera no siempre es consecuencia del cansancio. En muchos casos, estos malestares están relacionados con malos hábitos posturales que, con el paso del tiempo, pueden derivar en lesiones musculares, desgaste de las articulaciones e incluso problemas como la osteoartrosis, de acuerdo con el fisiatra y especialista en Ciencias del Deporte Antonio Barbosa.

“Las malas posturas, si no las vas atendiendo, se van haciendo diferentes tipos de lesiones reales”. Fisiatra y especialista en Ciencias del Deporte Antonio Barbosa

El especialista en rehabilitación, explicó que una mala postura sostenida durante meses o años puede afectar la forma en que el cuerpo distribuye el peso y acelerar el deterioro de músculos, cartílagos y articulaciones.

¿Qué problemas puede causar una mala postura?

De acuerdo con Barbosa, los músculos funcionan como un sistema de soporte que mantiene alineados los huesos, cuando permanecen debilitados o tensos por una mala postura, el cuerpo comienza a compensar con posiciones inadecuadas.

Esto puede favorecer la aparición de:

Contracturas musculares

Dolor de cuello y espalda

Escoliosis o alteraciones posturales

Desgaste del cartílago

Osteoartrosis en distintas articulaciones

El especialista señaló que estos problemas pueden presentarse desde la infancia, por lo que recomendó observar si los niños caminan inclinados, se tropiezan con frecuencia o presentan alteraciones al caminar.

¿Cada cuánto tiempo debes levantarte si trabajas sentado?

Quienes realizan home office o pasan varias horas frente a una computadora tienen mayor riesgo de desarrollar molestias musculares si permanecen demasiado tiempo en la misma posición.

Por ello, Antonio Barbosa recomienda levantarse cada 20 o 30 minutos para realizar movimientos sencillos durante aproximadamente 30 segundos.

Entre los ejercicios que sugirió están:

Caminar unos pasos

Estirar los brazos por encima de la cabeza

Girar el cuello y el tronco suavemente

Realizar movimientos laterales

Flexionar las piernas llevando las rodillas hacia el abdomen cuando se está sentado

Además, aconsejó revisar que el monitor, el teclado y la silla se encuentren a una altura adecuada para evitar que los músculos permanezcan en tensión.

¿Por qué mirar el celular hacia abajo puede provocar lesiones?

Otro de los hábitos que más preocupa al especialista es el uso prolongado del teléfono celular con la cabeza inclinada.

Explicó que la cabeza de un adulto pesa entre cinco y seis kilogramos, pero al flexionar el cuello hacia adelante la carga que soportan los músculos cervicales aumenta considerablemente.

“Es bien importante que tu celular lo lleves lo más frente a tu cara posible, a nivel de tus ojos”. Fisiatra y especialista en Ciencias del Deporte Antonio Barbosa

Mantener esta postura durante varios minutos al día puede ocasionar contracturas, cervicalgia, dolor que se irradia hacia hombros y brazos, adormecimiento de las manos e incluso compresión de algunos nervios.

¿Cuándo debes acudir con un especialista?

El fisiatra indicó que el dolor persistente no debe normalizarse ni tratarse únicamente con analgésicos.

“Si no cambias tu hábito y piensas que con el tiempo se va a quitar, el problema puede progresar”. Fisiatra y especialista en Ciencias del Deporte Antonio Barbosa

Si las molestias son constantes, aparecen adormecimiento en las manos, debilidad o el dolor se extiende hacia brazos y dedos, recomendó acudir con un especialista para recibir una valoración y un tratamiento personalizado.

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