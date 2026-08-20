Noticias de hoy 20 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

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Noticias de hoy 20 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Fausto Corrales

La Fiscalía General de la República detuvo a Fausto Corrales, testigo clave del presunto secuestro del “Mayo” Zambada” y del asesinato de Héctor Melesio Cuén.

Olinia Carga

Claudia Sheinbaum presenta Olinia Carga, el auto eléctrico mexicano que alcanza un rango de más de 120 kilómetros por hora.

Narcobloqueos Michoacán

Sigue un despliegue de seguridad por los narcobloqueos en Michoacán tras la captura de 12 presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Rescatan a pescadores

Dos pescadores fueron rescatados tras permanecer cinco días a la deriva sobre una hielera en el océano Pacífico, en las costas de Chiapas.

Salvadoreño en EE. UU.

El ICE arrestó a un salvadoreño tras la muerte de su hija y de una mujer por la volcadura de una embarcación cerca de la Estatua de la Libertad.

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