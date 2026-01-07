GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 7 de enero 2026, en un minuto:

Estados con más casos de policías asesinados

Durante 2025, al menos 348 policías fueron asesinados en México. Sinaloa se ubicó en el primer lugar con 48 policías asesinados, seguido de Guerrero, con 39, y Guanajuato, con 36 homicidios.

Venezuela envió 113 toneladas de oro a Suiza

Durante los primeros años de gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela envió a Suiza oro por un valor de casi 5 mil 200 millones de dólares.

España da golpe al Cártel de Sinaloa

La Policía Nacional española desmanteló una organización vinculada al Cártel de Sinaloa, señalada como el principal punto de abastecimiento de metanfetaminas en Europa.

Activan Alerta Gris en Veracruz

Autoridades de Veracruz activaron la alerta gris por el ingreso del frente frío 27 que podría causar lluvias y la posible caída de nieve en zonas altas.

Nueva ciclovía abrirá primer tramo

La ciclovía “La Gran Tenochtitlán”, que atraviesa Calzada de Tlalpan, abrirá su primer tramo en tres semanas, confirmaron autoridades de la Ciudad de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.