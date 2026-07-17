847 millones de llegadas y un reto global: el futuro del turismo, según la OCDE

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Destinos del mundo para los turistas. Foto: Uno TV

Las cifras del turismo internacional fueron positivas para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según su informe reciente que indica una cifra de 874 millones de llegadas internacionales.

A pesar del récord, con un crecimiento de 3.4% respecto al año anterior, el organismo previene sobre un entorno más complejo que se verá afectado por conflictos geopolíticos, fenómenos meteorológicos extremos y cambios en la forma en que las personas deciden viajar.

¿Qué países crecieron más?

Aunque el comportamiento del turismo fue desigual entre los países de la OCDE, algunas economías alcanzaron crecimientos de doble dígito en la llegada de visitantes internacionales durante 2025.

Los mayores incrementos se dieron en:

Finlandia , con 16.5%

, con Japón , con 15.8%

, con Corea , con 15.7%

, con Noruega, con 12.5%

En el caso de Japón y Corea, la recuperación se vio impulsada por una mayor conectividad aérea y por la depreciación del yen, que favoreció la llegada de visitantes internacionales.

No todos los países lograron recuperarse

El informe también muestra que algunos destinos aún enfrentan dificultades para recuperar los niveles previos a la pandemia.

En 2025, las llegadas internacionales también disminuyeron en:

Estados Unidos , -5.5%

, Irlanda , -2.8%

, Alemania , -0.8%

, Canadá, -0.6%

Por su parte, Israel continúa siendo uno de los países más afectados por los conflictos en Medio Oriente. Su nivel de llegadas internacionales se mostró 70.8% inferior al registrado antes de la pandemia.

Fuente: OECD Tourism Trends and Policies 2026

El panorama del turismo cambió

De acuerdo con el informe OECD Tourism Trends and Policies 2026, el crecimiento observado en 2025 se suma al avance de 8.1% registrado en 2024, consolidando la recuperación del turismo internacional tras la pandemia.

No obstante, la OCDE señala que mantener esta tendencia dependerá de la capacidad de gobiernos, empresas y destinos turísticos para adaptarse a un contexto de mayor incertidumbre.

Entre los factores que hoy condicionan la actividad destacan las tensiones geopolíticas, el aumento en los costos de viaje y la modificación de los hábitos de consumo de los turistas.

Los conflictos y el clima ya afectan las decisiones de viaje

El organismo explica que el conflicto en Medio Oriente ha alterado los flujos internacionales de viajeros y elevado los costos del transporte. Esto afectó especialmente a los países de esa región y a los destinos que dependen de la conectividad aérea con el Golfo.

Además, la creciente preocupación por la seguridad, los precios y las posibles cancelaciones está llevando a muchos viajeros a optar por destinos más conocidos, viajes de menor duración y alternativas más económicas.

Asimismo, la OCDE considera que estos factores seguirán influyendo en la planificación del sector durante 2027 y los próximos años.

Destinos deberán prepararse para un turismo más cambiante

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, afirmó que el turismo continúa generando oportunidades de negocio, empleo e ingresos fiscales, pero subrayó que será indispensable fortalecer la preparación frente a futuras crisis.

El organismo recomienda que gobiernos y empresas trabajen de manera conjunta para gestionar mejor los flujos de visitantes, fortalecer la resiliencia del sector y garantizar que el crecimiento genere beneficios sostenibles para las economías locales.

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