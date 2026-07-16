El Festival de Verano Vive León 2026 iniciará mañana con entrada gratuita

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Festival de Verano Vive León tendrá acceso gratuito| Foto: Turismo Guanajuato

El Festival de Verano Vive León 2026 comenzará mañana, 17 de julio, y se extenderá hasta el 2 de agosto en la Feria Estatal de León, Guanajuato. Este evento gratuito ofrecerá conciertos, juegos mecánicos y una variada zona gastronómica para toda la familia. Las actividades estarán disponibles diariamente de 13:00 a 23:00 horas, incluyendo talleres y atracciones especiales para niños.

Faltan 2 días para que inicie el 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐕𝐢𝐯𝐞 𝐋𝐞𝐨́𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 🚀🛸 ¿Listos para el despegue? 😉 te esperamos del 17 de julio al 02 de agosto en las instalaciones de la Feria Estatal de León 🦁 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨.



Ven a disfrutar de… pic.twitter.com/2kgiEry35U — Guanajuato México (@guanajuato) July 15, 2026

Festival de Verano Vive León 2026: qué habrá, fechas y horarios del evento gratuito

Las vacaciones de verano llegarán con una nueva edición del Festival de Verano Vive León 2026, un evento que reunirá durante más de dos semanas actividades recreativas, culturales y de entretenimiento para visitantes de todas las edades.

Organizado en las instalaciones de la Feria Estatal de León, el festival se llevará a cabo del 17 de julio al 2 de agosto y ofrecerá acceso completamente gratuito, por lo que se perfila como una de las principales opciones para disfrutar en familia durante este periodo vacacional.

Las actividades estarán disponibles todos los días de las 13:00 a las 23:00 horas, con una amplia oferta de atracciones pensadas tanto para niños como para jóvenes y adultos.

¿Qué habrá en el Festival de Verano Vive León 2026?

Quienes asistan al Festival de Verano Vive León 2026 podrán disfrutar de diversas opciones de entretenimiento sin costo de acceso.

Entre las principales atracciones se encuentran:

Juegos mecánicos

Conciertos y espectáculos musicales

Zona gastronómica con antojitos y alimentos

Venta de artesanías y recuerdos

Actividades recreativas para toda la familia

Espacios de entretenimiento durante todo el día

El objetivo es ofrecer una experiencia para visitantes locales y turistas que buscan opciones de esparcimiento durante las vacaciones de verano.

Atracciones para niños

Uno de los principales atractivos del festival será la zona infantil, donde los más pequeños encontrarán actividades diseñadas especialmente para ellos.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, habrá:

Maquinitas

Talleres infantiles

Alberca de pelotas

Arenero

Go Karts

Otras actividades recreativas para niñas y niños

Estas áreas buscan ofrecer alternativas de juego y convivencia para toda la familia durante la jornada.

¿Dónde será el Festival de Verano Vive León 2026?

El evento se desarrollará en las instalaciones de la Feria Estatal de León, uno de los recintos más importantes de Guanajuato para la realización de ferias, exposiciones y espectáculos masivos.

Las puertas permanecerán abiertas desde la 1:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche, permitiendo a los asistentes recorrer las diferentes áreas del festival y participar en las actividades programadas.

Una opción para disfrutar las vacaciones de verano

Con su oferta de actividades gratuitas, espectáculos, espacios gastronómicos y zonas recreativas, el Festival de Verano Vive León 2026 busca convertirse nuevamente en uno de los eventos más concurridos de la temporada vacacional en Guanajuato.

Las autoridades invitaron a las familias a consultar la programación de actividades y planear su visita con anticipación para aprovechar las distintas atracciones disponibles durante los 17 días que durará el festival.

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