La Gran Escapada 2026: qué es, cuándo termina y cómo encontrar ofertas de viaje

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Aventurate en un nuevo viaje. Foto: Gobierno de Puebla

¿Te gustaría viajar por México con descuentos en hoteles, vuelos, restaurantes y actividades turísticas? Entonces debes conocer La Gran Escapada 2026, una iniciativa conocida como el “Buen Fin del turismo”, que busca impulsar los viajes nacionales mediante promociones especiales en miles de establecimientos del país.

De acuerdo con Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), durante cuatro días, los viajeros podrán acceder a descuentos, paquetes especiales y facilidades de pago en diversos servicios turísticos, con el objetivo de incentivar el turismo interno y fortalecer la economía de comunidades, pueblos y ciudades.

¿Qué es La Gran Escapada?

La Gran Escapada es una estrategia impulsada por la Secretaría de Turismo (Sectur) para promover que más mexicanos conozcan los destinos del país a través de ofertas especiales.

Para esta edición participan 6 mil 577 establecimientos turísticos registrados, que ponen a disposición de los usuarios promociones en:

Hoteles y hospedaje

Aerolíneas

Transporte terrestre

Agencias de viajes

Restaurantes

Balnearios

Recorridos turísticos

Actividades recreativas

Experiencias culturales, de naturaleza y aventura

En total, se ofrecen más de 114 mil experiencias turísticas distribuidas en todo México.

La meta de esta edición es lograr un crecimiento de 5.6% respecto a 2025, generando una mayor derrama económica en el sector turístico nacional.

¿Cuándo es La Gran Escapada 2026?

La secretaria de Turismo anunció la segunda edición de este programa, que se realiza del 18 al 21 de junio de 2026 en los 32 estados de la República.

Por lo cual, los interesados tienen tiempo para aprovechar promociones en distintos destinos del país antes de que concluya el programa.

¿Cómo encontrar ofertas de viaje en La Gran Escapada?

Captura de pantalla

Las promociones se encuentran en el sitio oficial de La Gran Escapada; al ingresar al portal, los usuarios encontrarán un menú con distintas categorías para buscar ofertas según sus intereses. Entre las opciones disponibles se encuentran establecimientos turísticos, promociones vigentes y experiencias de viaje en diferentes estados del país.

En la sección de “Promociones”, el portal muestra ofertas destacadas que incluyen descuentos en hoteles, paquetes vacacionales, recorridos turísticos y experiencias gastronómicas.

Además, es posible explorar propuestas específicas de destinos como Papantla, Isla Lobos, El Tajín y otros atractivos turísticos que participan en la iniciativa.

La plataforma también permite revisar información detallada de cada promoción mediante el botón “Ver detalles”, donde se especifican condiciones, vigencia y beneficios de cada oferta.

¿Cumples años el Día del Padre? Así puedes ganar un viaje con vuelos, hotel y Tren Maya

Por otra parte, como parte de las celebraciones por el Día del Padre, Sectur anunció una dinámica especial que permitirá a los papás ganar un viaje al sureste de México completamente cubierto.

Josefina Rodríguez, explicó que se trata de una “sorpresa” impulsada por el Gobierno de México para reconocer a los padres en su día y, al mismo tiempo, promover el turismo nacional.

La convocatoria está dirigida a los primeros seis papás que cumplan años el próximo domingo 21 de junio. Para participar, deberán registrarse a partir de las 14:00 horas a través de la cuenta oficial de Instagram de la Secretaría de Turismo, donde se darán a conocer los detalles de la dinámica.

#NEGOCIOS@josefinarodzam @SECTUR_mx anuncia promoción para el #DíaDelPadre para paterfamilias que cumplan años ese día



Tendrán los primeros 5 viaje redondo a Riviera Maya



Aquí las bases pic.twitter.com/X3FrD5QHXy — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) June 19, 2026

Los seis ganadores recibirán un paquete turístico que incluye transportación aérea, hospedaje y recorridos por algunos de los principales atractivos del sureste mexicano.

Entre los beneficios del premio destacan vuelos redondos operados por Mexicana de Aviación, alojamiento en hoteles pertenecientes al Grupo Mundo Maya y viajes a bordo del Tren Maya, uno de los proyectos turísticos más importantes impulsados por el Gobierno federal en los últimos años.

Las autoridades invitaron a los padres interesados a mantenerse atentos a las redes sociales de Sectur para conocer los requisitos completos de participación y no perder la oportunidad de convertirse en uno de los seis afortunados ganadores de esta experiencia turística.

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