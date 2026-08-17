¿Tu maleta cumple? Éstas son las medidas de equipaje de mano en 2026

GENERANDO AUDIO...

Cuáles son las medidas para el equipaje de mano. Foto: Cuartoscuro

Si estás pensando viajar en avión en los últimos días de las vacaciones de verano, no olvides checar el tamaño de tu equipaje de mano antes de ir al aeropuerto. Según la aerolínea y la tarifa, pueden variar las medidas o el peso a la hora de mostrar tu boleto.

A veces una ligera variación en las medidas o en el peso podrían llevarte a documentar tu maleta. Acá te daremos las medidas oficiales de las principales aerolíneas.

¿Cuánto mide el equipaje de mano en las aerolíneas de México?

Aeroméxico: permite un equipaje de mano de hasta 55 x 40 x 25 centímetros, incluyendo ruedas y manijas, con un peso máximo de 10 kilos.

Volaris: establece para su equipaje de mano un máximo de 55 x 40 x 25 centímetros, incluyendo ruedas y asas. El peso combinado del objeto personal y el equipaje de mano no debe superar los 20 kilos, de acuerdo con su política vigente.

Viva: señala como límite 55 x 40 x 25 centímetros, incluyendo ruedas y asas. Dependiendo del combo contratado, el peso puede ser de 10 o hasta 15 kilos.

Ojo: que una maleta tenga las medidas correctas no significa que esté incluida en todas las tarifas. Antes de viajar, revisa qué equipaje contempla tu boleto.

¿Y si viajas a Estados Unidos, Canadá o Europa?

Las reglas tampoco son iguales entre aerolíneas.

American Airlines: permite un equipaje de mano de hasta 59 x 39 x 23 centímetros, incluyendo asas y ruedas, además de un artículo personal de hasta 45 x 35 x 20 centímetros.

Air Canada: establece para el equipaje de mano un máximo de 55 x 40 x 23 centímetros. Su artículo personal puede medir hasta 43 x 33 x 16 centímetros.

Iberia: permite una maleta de cabina de hasta 56 x 40 x 25 centímetros y 10 kilos en Turista. El accesorio personal puede medir hasta 40 x 30 x 15 centímetros.

Lufthansa: establece un equipaje de mano de hasta 55 x 40 x 23 centímetros y 8 kilos, además de un artículo personal de 40 x 30 x 15 centímetros.

Iberia: Permite una maleta de cabina con medidas máximas de hasta 56 x 40 x 25 centímetros incluyendo asas y ruedas; todo con un peso máximo de 10 kilos.

easyJet: permite gratuitamente una pieza pequeña de hasta 45 x 36 x 20 centímetros debajo del asiento. La pieza grande puede medir hasta 56 x 45 x 25 centímetros, pero debe estar incluida en la tarifa, membresía o ser adquirida.

¿Qué pasa si tu maleta supera las medidas?

La consecuencia depende de la aerolínea y de las condiciones de tu boleto. Puede ser necesario documentar la maleta y pagar el cargo correspondiente.

Por eso, antes de salir de casa:

Mide la maleta incluyendo ruedas y asas

Pésala con todo lo que llevarás dentro

Revisa qué equipaje incluye específicamente tu tarifa

Consulta las condiciones de la aerolínea que opera tu vuelo, especialmente si tienes conexiones

¿Qué artículos no puedes llevar dentro del bolso de mano?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) puede revisar el equipaje de cualquier persona que ingrese a EE. UU. y determinar si los artículos corresponden a un uso personal o si tienes fines comerciales.

Entre los objetos que no pueden llevarse en la cabina se encuentran:

Líquidos que superen los 100 ml , incluso si el envase está parcialmente lleno

, incluso si el envase está parcialmente lleno Objetos punzocortantes , como cuchillos, tijeras con hojas largas, navajas o herramientas

, como cuchillos, tijeras con hojas largas, navajas o herramientas Armas de fuego o réplicas , así como municiones

, así como municiones Sustancias inflamables o explosivas , incluyendo encendedores tipo soplete o aerosoles

, incluyendo encendedores tipo soplete o aerosoles Equipos deportivos, como bates, palos de golf o raquetas (algunas aerolíneas permiten ciertas excepciones si están debidamente embalados)

¿Y los líquidos?

Además de las dimensiones, hay restricciones de seguridad que debes considerar. En general, los líquidos, geles y aerosoles en el equipaje de mano deben transportarse en recipientes de hasta 100 mililitros y las reglas pueden variar según el aeropuerto y el destino.

Por lo que si estás próximo a un viaje por avión, revisa tu maleta de mano, no te confíes: mide tu maleta antes de llegar al aeropuerto y revisa la política oficial de la aerolínea con la que volarás. Con este reduces cargos no previstos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.